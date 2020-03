Uomini e Donne: Armando Incarnato dopo l’ultima puntata scrive sui social

Armando Incarnato sui social è più agguerrito che mai. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa con Armando Incarnato

Nell’ultima puntata andata in onda del trono over (venerdì 6 marzo) di Uomini e Donne i telespettatori si sono trovati di fronte una scena piuttosto inusuale. Maria De Filippi ha letteralmente perso la pazienza nei confronti di Armando Incarnato. Si sa, il cavaliere napoletano dopo essere arrivato al dunque con una donna inizia a riempirla di insulti e ad accusarla di chissà quali cose. Questa è opinione diffusa in studio e fuori.

Infatti, la storia si è ripetuta. Mentre Veronica si trovava al centro dello studio per raccontare la sua frequentazione con Fabio, Armando ha iniziato ad accusarla di avere una relazione fuori con un uomo sposato. La dama è scoppiata in lacrime dicendo di voler andare via dal programma.

Mentre Veronica si stava sfogando e asciugando le lacrime, Armando continuava a parlare di lei e Maria De Filippi ha perso la pazienza. La conduttrice ha invitato Armando a smetterla di comportarsi in quel modo. Ogni volta le donne piangono per lui e per quello che lui dice e insinua su di loro.

Non ha nessun rispetto di una donna, Veronica, che sta piangendo e con la quale lui ha avuto una relazione. Furiosa, Maria non l’ha lasciato replicare e ha continuato dicendo che è molto infastidita dal fatto che Armando conosca tutto di tutti. A quel punto può lavorare in redazione e fare lui il programma. La frase di Maria era, ovviamente, ironica.

La rabbia della conduttrice era a tal punto che ha chiesto scusa a tutti e se ne è andata dallo studio, nonostante la registrazione dovesse andare avanti ancora del tempo. Armando ha commentato, indirettamente, quello che è successo sui social.

I commenti di Armando

Armando, dopo la messa in onda della puntata, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram citando addirittura una frase del Vangelo: "chi è senza peccato scagli la prima pietra". Poi, appena dopo aver scritto di vedere tutti santi e sante in modo ironico, ha scritto anche "Perdona loro perchè non sanno quello che fanno".

Per tanti utenti social le parole di Armando sono state davvero fuori luogo e sotto al post sono comparse una marea di critiche. Armando, però, ha risposto ad alcune con la sua solita ironia e sfrontatezza. Voi che cosa ne pensate?