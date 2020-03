Michelle Hunziker in ansia per il Coronavirus: ecco come passerà il compleanno della figlia (FOTO)

Il Coronavirus sta condizionando la vita di tutti, in queste ore, anche Michelle Hunziker ha parlato della vicenda ed ha annunciato una brutta notizia. In data odierna, domenica 6 marzo, è il compleanno della sua terza figlia Celeste, ma un imprevisto ha oscurato l’evento gioioso.

Considerando le drastiche misure che sono state prese dal governo italiano, la conduttrice ha detto a tutti i suoi fan che la festa di compleanno sarà alquanto particolare e diversa dal solito.

Michelle Hunziker sul Coronavirus

A causa del Coronavirus, la festa di compleanno di Celeste Trussardi, figlia di Michelle Hunziker, è stata annullata. Tuttavia, la presentatrice ha detto di non voler assolutamente rinunciare a festeggiare questo giorno che, sia per lei sia per la sua bambina, è così importante. Per questo motivo, ha registrato delle IG Stories in cui ha svelato cosa si è inventata pur di strappare un sorriso alla piccola Cece.

Alcune ore fa, la Hunziker ha registrato alcuni video in cui si è mostrata solare e raggiante come sempre. La showgirl ha fatto pubblicamente gli auguri a sua figlia e poi ha ammesso di aver organizzato una piccola festicciola a casa. Seppur non ci siano le condizioni per poter andare in qualche locale, oppure, per poter invitare tante persone, la famiglia onorerà questo giorno in modo decoroso.

La necessità di rispettare le regole anche in un giorno di festa

Nel caso specifico, infatti, i genitori della piccola e i fratelli si vedranno a casa della presentatrice per poter condividere insieme questo momento gioioso. Michelle Hunziker ha detto che si tratterà di una festicciola come ai vecchi tempi, tra pochi intimi, poiché è assolutamente necessario rispettare tutte le regole di prevenzione per il Coronavirus. Arrivati a questo punto, dunque, ci sono delle priorità assolute che vanno oltre una semplice festa di compleanno.

A tale evento, quindi, parteciperanno poche persone, ma il divertimento non sarà comunque da meno. Michelle ha spiegato che ci saranno tanti giochi divertenti da fare e cose con cui potersi divertire. I fan della protagonista, ovviamente, hanno molto apprezzato la sua iniziativa e il suo spirito nonostante il difficile momento in cui riversa il paese.