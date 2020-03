Belen Rodriguez e l’incidente sexy su Instagram: la mostra a tutti [FOTO]

Belen Rodriguez ospite a Verissimo

Sabato pomeriggio Belen Rodriguez ha inaugurato la nuova puntata di Verissimo, la seconda senza pubblico in studio per l’emergenza Coronavirus. L a padrona di casa Silvia Toffanin l’ha accolta a distanza di un paio di metri senza salutarla e baciarla per evitare contagi. La soubrette argentina è apparsa molto felice e con una particolare luce sul suo volto.

Infatti la donna ha parlato molto della sua reunion col marito Stefano De Martino dando una grande felicità al figlioletto Santiago che presto compirà sette anni. La conduttrice vicentina si è accorta della serenità della sua ospite e glielo ha fatto notare più volte. Ma di recente la conduttrice di Tu si que vales ha fatto parlare di sé per una piccante iniziativa social. Di cosa si tratta?

La showgirl argentina torna a mostrare la farfallina

Dopo un periodo di inattività per quanto riguarda questo tipo di foto, Belen Rodriguez da qualche tempo è tornata a postare degli shooting fotografico davvero audaci. La soubrette argentina ha pubblicizzato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre nove milioni di follower, la sua nuova collezione di costumi da bagno. Una linea realizzata insieme alla sorella più piccola Cecilia.

Infatti in diverse occasioni sono apparse insieme sul social network. E proprio in uno scatto la moglie di Stefano De Martino è tornata a mostrare la famosa farfallina. Si tratta fin un tatuaggio posizionato vicino all’inguine che qualche anno fa aveva mandato in visibilio gli spettatori presenti al Teatro Ariston di Sanremo. (Continua dopo il post)

Belen Rodriguez si è rifatta recentemente?

Ritornando alla recente intervista realizzata a Verissimo, Belen Rodriguez è apparsa particolarmente differente dal solito. Ma non solo per la felicità di essere tornata assieme a Stefano De Martino, ma per un aspetto estetico.

In tanti sul web, durante e dopo l’intervista realizzata da Silvia Toffanin hanno scritto che la soubrette argentina deve limitarsi a farsi dei ritocchino estetici. Al momento non è arrivata nessuna replica da parte della diretta interessata.