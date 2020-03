Ornella Muti alza la vestaglia e mostra più del dovuto: il regalo di compleanno di Naike Rivelli, la foto amarcord

Ornella Muti compie 65 anni

Il 9 marzo 2020 è un giorno molto particolare per Ornella Muti. La nota attrice, infatti, ha raggiunto un grande obiettivo, ovvero quello dei 65 anni. Un’età portata divinamente visto che le foto e le clip postate sul suo profilo Instagram e quello della figlia Naike Rivelli le fanno dimostrare di meno.

In occasione della sua festa, la primogenita ha deciso di farle un regalo social anche se ancora una volta la sua iniziativa ha scatenato altre polemiche. Infatti, dopo il video in cui si vedono alcune persone prepararsi il fumo, lunedì la 45enne ha mostrato una foto sexy di colei che l’ha messa al mondo. Un’immagine amarcord tirando in ballo anche l’emergenza Coronavirus.

Naike Rivelli posta una foto della madre quando era giovane

In occasione del 65esimo compleanno della madre Ornella Muti, la figlia Naike Rivelli ha repostato uno scatto risalente a diversi anni fa. Infatti si vede la nota attrice quando era giovanissima e indossava una vestaglia di raso. La donna, però, ha alzato la gamba mostrando una calza nera trasparente.

A corredo della foto in questione è stata scritta la seguente didascalia: “Siamo in quarantena”. Ovviamente la 45enne si riferisce all’emergenza Coronavirus che da qualche settimana sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. A testimoniarlo sono anche una serie di hashtag che la modella ha associato all’immagine. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla foto di Naike Rivelli

Oltre a fare gli auguri di buon compleanno alla bella Ornella Muti, coloro che seguono Naike Rivelli hanno criticato l’iniziativa social di quest’ultima. Al popolo del web non ha fatto arrabbiare la foto in sé dove mostra la 65enne in tutta la sua bellezza, ma la frase associata al post, ovvero che anche lei si trova in quarantena.

Le risposte dei follower non si sono fatte attendere scrivendo che non si rende conto che la situazione è seria e lei scherza con delle porcherie. Altri ancora, invece, si sono auto invitati a trascorrere questo periodo di isolamento con mamma Ornella e figlia Naike.