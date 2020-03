“Se non mostri il c*lo non sei tu…”: Alessia Marcuzzi atomica, lo slip striminzito manda in tilt i fan [FOTO]

Sospeso Le Iene Show per una caso di Coronavirus nella redazione

Nelle ultime ore sono arrivate delle brutte notizie per Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, infatti, non potrà condurre Le Iene Show per ben due settimane. Il motivo? A quanto pare un collaboratore che lavora nella redazione del programma di Italia 1 ideato da Neri Parenti è stato trovato positivo al tampone per il test del Coronavirus. Quindi per precauzione sono state sospese tutte le attività di programmazione.

Nel frattempo la madre di Mia si dedica esclusivamente alla sua linea di borse che spesso promuove sul suo profilo Instagram, seguito da oltre quattro milioni di follower. E proprio durante una promozione l’ex padrona di casa de L’Isola dei Famosi ha postato uno scatto dal sapore bollente.

La conduttrice romana si mostra in mutande su Instagram

L’affascinante Alessia Marcuzzi è tornata a far parlare di sé con una foto decisamente osé. Qualche ora fa, infatti, tra le Stories di Instagram, la conduttrice de Le Iene Show ha presentato a tutti coloro che la seguono sul social network la sua nuova linea di ‘Secchielli’ Pomi, in una mise davvero piccante.

La professionista capitolina che nelle ultime ore ha invitato i follower di rimanere a casa per non diffondere il Coronavirus, si è fatta vedere distesa, fasciata di una maglia dallo scollo svasato e da uno paio di mutandine leopardato talmente striminzite al punto di mostrare più del dovuto. La biancheria intima ha messo in bella mette in evidenza il suo lato B sodo, frutto di tanto allenamento in palestra. (Continua dopo le foto)

La reazione del popolo del web allo scatto di Alessia Marcuzzi

Ovviamente alla visione delle due foto, i tantissimi follower di Instagram di Alessia Marcuzzi, circa 4,5 milioni, sono andati in visibilio. In tanti, infatti, si sono scatenati con i complimenti lasciando migliaia di likes alle Stories in questione.

Qualche utente, addirittura ha tirato le orecchie alla padrona di casa de Le Iene Show dicendole che non è lei se ad ogni foto che posta non si mostri col lato B in primo piano. La risposta della diretta interessata non è tarata ad arrivare, ma stranamente lo ha fatto con tono ironico.