Un posto al sole, spoiler 10 marzo: arriva la resa dei conti per Serena e Filippo

La longeva soap opera partenopea Un posto al sole proseguirà senza alcun intoppo la sua messa in onda e, martedì 10 marzo 2020, verrà trasmessa la puntata numero 5457. Stando agli spoiler inerenti questo imperdibile appuntamento, si parlerà di Fabrizio e Marina.

L’uomo si ritrova in un brutto momento e rischia di dover dire addio alla sua libertà. Niko vivrà delle ore particolari dato che dovrà assolvere un compito alquanto ingrato che riguarderà Serena e Filippo. A quanto pare per i due coniugi giungerà la resa dei conti.

Un posto al sole anticipazioni del 10 marzo 2020

Dopo essersi accollato la responsabilità della drammatica morte dello zio Sebastiano, Fabrizio è stato arrestato ed ora rischia di rimanere chiuso in carcere per gran parte del tempo. Marina, del tutto sicura dell’innocenza del suo ormai ex compagno, continuerà a stargli accanto e a cercare di aiutarlo a scagionarsi dall’accusa di omicidio.

Fabrizio, dal canto suo, sarà ad un passo dal gettare la spugna e arrendersi al triste destino. Roberto non mancherà di offrire il suo sostegno morale a Marina Giordano. Durante la puntata di UPAS di martedì, si parlerà anche di Niko il quale dovrà fare da mediatore tra Serena e Filippo.

A quanto pare, le strade dei due coniugi stanno per dividersi per sempre data la ferma intenzione della Cirillo di separarsi dal marito. I due si ritroveranno a confrontarsi faccia a faccia. Nel frattempo, Michele e Guido si ritroveranno ad ammirare la nuova trasformazione di Vittorio il quale riscuoterà consensi.

Un posto al sole spoiler: Filippo e Cristiana intimi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Filippo sempre più preso dalla nuova arrivata Cristiana. Quest’ultima risolleverà il morale del suo superiore grazie al suo carattere leggero e vitale. Tra i due si instaurerà un legame particolarmente intimo.

Intanto, a Palazzo Palladini volgeranno a conclusione i lavori di ristrutturazione all’interno delle cantine. Patrizio e Vittorio si ritroveranno invischiati in una serie di sgradevoli complicazioni che risolveranno in maniera troppo goliardica.

Arianna, invece, sarà in procinto di partire per Londra ma qualcosa la turberà nel profondo e riguarderà proprio la sua partenza. In seguito, la donna riceverà una sorpresa particolare. Di cosa si tratterà?