Amici 2020, Alessandra Celentano ha abbandonato il programma

Celentano ha abbandonato il programma?

L’ultima puntata del Serale di Amici 2020 ha spiazzato la maggior parte dei telespettatori per il comportamento di Maria De Filippi. La tensione era presente nello studio e alla fine il ballerino Valentin ne ha subito le conseguenze. Ha confessato di voler andare via perché non vuole essere giudicato dai membri della giuria del tutto incompetenti.

Non a caso sia lui che gli altri hanno preferito le esibizioni di Javier, anziché quelle di Nicolai. A quel punto la conduttrice l’ha cacciato senza giri di parole. Anche con Alessandra Celentano non è stata per niente delicata, dunque molti si chiedono che sarà presente nelle prossime puntate.

‘Io cerco di far ragionare un ragazzo e tu dici che metto il coltello nella piaga’

La Celentano ha abbandonato il programma? E’ la domanda che tanti utenti social si stanno ponendo. Spesso la De Filippi e la maestra di ballo hanno discusso per opinioni diverse e contrastanti, ma venerdì la situazione è degenerata. Tutto ha avuto inizio quando Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Cristian De Sica hanno dato un voto all’esibizione di Nicolai.

Così facendo Javier ha perso per l’ennesima volta. La rabbia è stata tale da spingerlo ad andare dietro alle quinte. Nel frattempo Alessandra gli ha dato ragione perché è stato valutato da chi non sa nulla di danza. Maria riporta Javier in studio, il quale si calma dopo aver ascoltato le belle parole di Giuliano Peparini.

Ha esaltato il suo talento, ma deve migliorare l’atteggiamento. Poi si è rivolta alla Celentano rimproverandola per il suo modo di fare. Non tollera che critichi i giudizi degli altri, in quanto se si reputa la migliore dovrebbe stare alla Scala di Milano. Alla fine la questione si è conclusa con parole molto forti.

Il post su Instagram

Nelle ultime ore la maestra Alessandra ha chiesto scusa alla De Filippi. In effetti ha capito di aver sbagliato dando ragione a Javier. Non ha fatto altro che alimentare la sua rabbia, ma se si è comportata in questo modo è perché non concorda con i voti della giuria. Nonostante ciò si è scusata anche con coloro che ha criticato durante lo svolgimento della gara. Sembra, dunque, che non abbia abbandonato il talent-show.