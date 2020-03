Ex corteggiatore di Uomini e Donne ha il Coronavirus: “Sono stato tanto male…” (FOTO)

Continua ad aumentare il numero di positivi al Coronavirus, tra questi anche ex corteggiatori e volti di Uomini e Donne. In queste ore, ad unirsi al numero degli infetti c’è un ragazzo che è stato nel talk show di Maria De Filippi per corteggiare Sara Affi Fella.

La persona in questione è Alessandro Cannataro. Il giovane, dopo molti giorni di sofferenza, ha trovato solo ora la forza di parlare con i suoi fan ed aggiornarli circa le condizioni. Ecco come sta.

Il post dell”ex corteggiatore di Uomini e Donne

L’ex corteggiatore di uomini e Donne, Alessandro Cannataro, è risultato positivo al Coronavirus. Il ragazzo ha spiegato di essere stato molto male. Nelle settimane precedenti, molto probabilmente, aveva già contratto il virus, ma era asintomatico. Nel giro di poco tempo, però, i sintomi hanno cominciato a venire fuori facendo aggravare sempre di più le sue condizioni di salute.

In un recente post di Instagram, Alessandro ha pubblicato una foto che lo ritrae in primo piano con una mascherina sul volto. Il protagonista ha spiegato di aver attraversato momenti infernali che, per fortuna, pare stiano avviandosi verso la fine. Con il passare del tempo, il suo stato di salute sta migliorando, proprio per tale ragione, ha sentito il bisogno di lanciare un messaggio a tutte le persone che lo seguono e che gli vogliono bene. (Continua dopo il post)

Alessandro è in ripresa dal Coronavirus

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto ringraziare tutte quelle persone che gli sono state accanto in questi duri giorni vissuti a causa del Coronavirus. Ad ogni modo, ha incoraggiato tutte le persone che lo seguono dicendo loro di avere coraggio, che tutto passerà. Stando a quanto emerso, il giovane non è ancora guarito dal virus, tuttavia, sta cominciando a mostrare segni di miglioramento.

Analoga situazione anche per l’ex tronista Alessandro Greco. Lui, dopo giorni di ricovero ospedaliero, è stato finalmente dimesso dato che le sue condizioni sono in netto miglioramento. Adesso non ci resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose anche per il secondo volto del talk show pomeridiano colpito dalla brutta infezione.