Lite tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto al GF VIP: grave mancanza di rispetto (VIDEO)

La mattinata è stata alquanto turbolenta nella casa del GF VIP a causa di un duro scontro tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. Le due protagoniste si sono “affrontate” su di un tema molto spinoso nella casa, ovvero, i rumori notturni.

Molti dei protagonisti del reality show hanno grosse difficoltà a riposare e questo genera sempre parecchi dissapori. Il motivo per il quale si fa fatica a trascorrere una notte serena risiede, essenzialmente, nel fatto che ci sono troppi inquilini, ognuno dei quali ha orari e abitudini differenti.

Fernanda Lessa attacca la Di Benedetto

Questa mattina Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto si sono duramente scontrate a causa dei rumori notturni. Nel caso specifico, l’ex modella brasiliana ha accusato la sua coinquilina di averle mancato di rispetto in quanto avesse fatto rumore mentre lei non si sentiva bene. La Lessa, infatti, la scorsa notte ha avuto un piccolo malore, ma i suoi compagni d’avventura non hanno dato peso alla cosa ed hanno continuato a ridere e scherzare a notte inoltrata.

Tale situazione ha innervosito moltissimo la concorrente, che al mattino seguente ha attaccato l’ex di Francesco Monte. Paola, dal canto suo, è apparsa alquanto ferma sulle sue posizioni ed ha ribadito il fatto che non ci si trovasse in una caserma, ma nella casa del GF VIP. Pertanto, è dispiaciuta se la donna non sia stata bene, tuttavia, sarebbe opportuno applicare maggiore tolleranza. La sua interlocutrice, però, non è sembrata condividere tale opinione al punto da accusare la ragazza di mancare di rispetto.

Fabio Testi fa ragionare Paola

Gli animi si sono ulteriormente surriscaldati e Paola Di Benedetto ha dichiarato guerra a Fernanda Lessa dicendo di non avere nessuna intenzione di trovare un punto d’incontro. A quel punto, allora, è intervenuto Fabio Testi. Il personaggio più anziano della casa ha chiesto la parola ed ha sedato immediatamente la discussione. Il protagonista ha invitato la Di Benedetto ad essere semplicemente più rispettosa verso gli altri coinquilini nel caso in cui qualcuno non dovesse sentirsi bene. (Clicca qui per il video)

Come forma di buon senso, infatti, tutti dovrebbero cercare di essere più silenziosi nel momento in cui le luci della casa si spengono. Tuti i presenti gli hanno dato ragione e anche Paola, dopo tali parole, si è data una calmata.