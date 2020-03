Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia, la verità sull’addio: “Aveva un corpo giovane ma…”

Elisabetta Canalis e le parole su Maddalena Corvaglia

Nell’ultimo numero del magazine femminile Grazia, Elisabetta Canalis ha rotto il silenzio sulla collega Maddalena Corvaglia. Ricordiamo che le due per anni hanno lavorato insieme come Veline a Striscia la Notizia. Un’amicizia molto forte che le ha trasformate anche in socie, infatti fino a due anni fa gestivano una palestra a Los Angeles.

Poi le due hanno litigato e a quanto pare difficilmente faranno pace. E a proposito del tg satirico, la Corvaglia in quegli anni ha conosciuto Enzo Iacchetti, volto storico del programma di Antonio Ricci. I due intrapresero una relazione sentimentale nonostante la differenza d’età, ma poi dopo sei anni i due hanno deciso di lasciarsi. Ma per quale motivo?

La storia d’amore di Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti

Quando Maddalena Corvaglia ha conosciuto Enzo Iacchetti, quest’ultimo era già un’artista molto affermato. Anni di conduzione del tg satirico Striscia la Notizia, fiction col lo storico collega Ezio Greggio e tanto teatro. Mentre l’ex Velina era solo una 21enne alle prime esperienze nel mondo dello spettacolo che aveva davanti una strada spianata verso il successo.

C’è da dire che i due artisti si amavano molto e l’enorme differenza d’età nei primi tempi non ha creato nessun problema, anzi. Col passar del tempo, però, la situazione si è capovolta e alla fine i due decisero di prendere due strade differenti. Nonostante la separazione Enzo e Maddalena sono rimasti in ottimi rapporti.

Le ragioni della separazione

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine Grand Hotel, Enzo Iacchetti ha reso noti alcuni particolari della sua storia d’amore con Maddalena Corvaglia. Il conduttore di Striscia la Notizia aveva detto che l’ex Velina pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. “Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare”, disse il collega di Ezio Greggio.

Inoltre, quest’ultimo non si sarebbe mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con lui solamente per apparire sui giornali e siti di gossip. “Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com’è successo con Maddalena”, concluse Iacchetti. In poche parole i due si lasciarono per la differenza d’età.