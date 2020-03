“Così ci uccidi…”: Anna Tatangelo esce di seno, il top è troppo stretto per l’allenamento casalingo [FOTO]

Anna Tatangelo e il passa tempo durante la quarantena

Per ammazzare il tempo molti personaggi dello spettacolo e dello sport hanno deciso di trascorrerlo con i propri follower. Infatti tutti i giorni sui propri rispettivi account Instagram ci sono delle dirette, video tutorial e foto che li ritraggono mentre si allenano o cucinano.

Tra questi anche la bella Anna Tatangelo che sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella sua casa di Roma insieme al figlio Andrea D’Alessio. La cantante di Sora nelle ultime ore ha praticamente mandato in tilt i seguaci postando delle Stories davvero bollenti. Infatti gli allenamenti hanno messo in bella evidenza le sue forme mozzafiato.

La separazione da Gigi D’Alessio

Nelle ultime settimane Anna Tatangelo ha riempito le copertine delle riviste di gossip a causa della sua nuova separazione da Gigi D’Alessio. Infatti i due artisti hanno deciso ancora una volta di dividere le loro strade dopo una profonda crisi iniziata lo scorso mese di dicembre.

In comune accordo e con lo stesso messaggio, qualche giorno fa attraverso una Storia su IG hanno comunicato ai seguaci la loro decisione definitiva. Parole piene di dolore visto che entrambi hanno cercato di mettere una pezza e ripartire ma purtroppo non ci sono riusciti. Ultimamente sul web gira voce che l’artista frusinate potrebbe avere un nuovo amore, indiscrezione che avrebbe fatto molto male al cantautore partenopeo. Tuttavia sono solo dei rumors privi di certezze.

L’allenamento bollente di Anna Tatangelo

Ma ritornando agli allenamenti casalinghi di Anna Tatangelo, nelle ultime ore la frusinate è tornata ad infiammare il web. Il motivo? L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha caricato una clip tra le Stories di Instagram che la mostra con un outifit davvero bollente. Nello specifico la madre di Andrea indossa un paio di leggins super aderenti che mettono in mostra le sue forme mozzafiato.

Mentre nella parte alta un top nero strettissimo che comprime il suo décolleté prosperoso. Ovviamente quest’ultimo non è riuscito a rimanervi dentro mandando in visibilio tutti coloro che la seguono sul social network. Anche in questo caso la cantante di Sora ha fatto il botto di likes. Ecco la foto in questione: