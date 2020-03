Anna Tatangelo attacco di malinconia: quarantena senza Gigi, il messaggio inaspettato

Sono stati per anni, precisamente 20, una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo.

Belli, famosi, ricchi ed innamorati hanno fatto sognare schiere di romantici fan, che in tutti questi anni hanno sognato insieme a loro, nella speranza che ci fosse un lieto fine ulteriore, che però è stato disatteso. I due, attraverso un comunicato stampa congiunto e diramato in contemporanea qualche settimana fa si sono detti inesorabilmente addio.

Anna Tatangelo e la quarantena senza Gigi D’Alessio

Come tutti gli italiani anche la cantante di Sora è costretta a restare a casa ed ottemperare alle regole del Governo per far fronte all’emergenza coronavirus che sta imperversando nel nostro paese. Così ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower un momento di riflessione e aderire alla campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, portata avanti anche dai personaggi famosi.

Uno scatto che sa di malinconia, ma anche di speranza e che ha ricevuto tanti like. In molti hanno commentato il post ed hanno lasciato un messaggio di incoraggiamento per la loro beniamina.

L’addio inaspettato di Anna e Gigi

In realtà, i rumors da qualche mese sono diventati sempre più insistenti e si sono susseguiti vorticosamente. C’erano stati alcuni indizi di presunta crisi, anche abbastanza evidenti, come il compleanno di Anna Tatangelo festeggiato in assenza di Gigi, ma nessuno aveva avuto la certezza.

La conferma al chiacchiericcio, malgrado le volontà dei fan, è però arrivata:i due si sono detti addio per sempre, pare di comune accordo ed hanno chiesto rispetto per questo momento sicuramente non facile. L’ex coppia non ha spiegato ai più le motivazioni della rottura e non è dato sapere quali siano state le vere cause che hanno determinato la rottura del loro legame.

Sappiamo però che si è infranto un sogno, i fan attendevano le nozze, ed invece è arrivato uno scoppio improvviso ed inatteso che ha lasciato tutti di stucco.