Al Bano ha scelto Loredana Lecciso, Romina non ci sta: sono tornata a casa!

Ancora una volta ci troviamo a parlare di Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. Come ormai abbiamo capito tutti, la situazione in Italia è davvero allarmante. Il problema coronavirus ha messo in ginocchio il nostro paese e tutti siamo in ansia per la nostra salute. Anche tanti personaggi dello spettacolo hanno confermato le loro loro paure e molti in viaggio per lavoro stanno cercando di tutelarsi al meglio.

Tra questi, Al Bano e Romina che ogni settimana devono spostarsi per partecipare ad Amici di Maria de Filippi. Carrisi ha scelto di trascorrere questi giorni in quarantena insieme a Loredana Lecciso nella tenuta di Cellino San Marco.Una decisione che forse ha fatto arrabbiare Romina che ha subito pensato ad un trasferimento immediato.

Loredana Lecciso e Al Bano sempre più vicini

in questi giorni di quarantena, Loredana Lecciso più volte ha stupito i propri follower. La show girl salentina, forse per lanciare una frecciatina alla rivale, ha postato sul suo profilo alcuni scatti in compagnia di Al Bano. I due a passeggio nella Tenuta, si sono mostrati felici e sereni.

In alcune immagine, Loredana abbraccia il suo uomo e in altri invece le regala un bacio sulla guancia. Per ora non è certo un ritorno di fiamma per la coppia ma le dichiarazioni della Lecciso fatte da Barbara D’Urso poche settimane fa non lasciano dubbi. La donna ha confermato che tra lei e Al Bano c’è ancora passione, una passione che non si è mai spenta e che negli anni, è persino aumentata.

Romina non ci sta e torna in puglia

Romina Power fino a pochi giorni fa è rimasta bloccata a Roma. Fortunatamente, però, tramite delle richieste è riuscita a tornare a casa sua. Infatti, pochi instanti fa, attraverso un immagine sui social ha dimostrato tutta la sua felicità nel ritornare in Puglia. (Continua dopo il post)

Come si vede nell’immagine, Romina ha immortalato il mare e come lei stessa ha scritto non vede l’ora di accendere il fuoco e vedere sbocciare la primavera. In tanti, però, hanno ipotizzato che la cantante si è sentita messa da parte da Al Bano e forse, gelosa di Loredana Lecciso è tornata per controllare.