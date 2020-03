Due anni fa moriva Fabrizio Frizzi, il gesto di Carlotta Mantovan fa discutere

Secondo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi

Sembra l’altro ieri ma in realtà sono trascorsi due anni esatti dalla morte di Fabrizio Frizzi. La tragica notizia della sua improvvisa è prematura scomparsa, a soli 60 anni, sconvolse tutta l’Italia. I colleghi di lavoro, i suoi stretti amici ma anche il suo pubblico che lo considerava uno di famiglia in questi ultimi giorni lo hanno ricordato con dei messaggi d’affetto sui vari social network.

Facendo un giro su Facebook e Instagram, infatti, è possibile vedere delle foto e clip in cui il marito di Carlotta Mantovan e il padre della piccola Stella legge la storia della speranza. E a proposito della conduttrice di Tutta Salute, come si comporterà in questo giorno di commemorazione?

La moglie Carlotta Mantovan mantiene il silenzio social

Ricordiamo che qualche mese fa Fabrizio Frizzi ha compiuto gli anni. Tutti i suoi fan ed ex colleghi lo hanno ricordato con delle foto sui loro rispettivi profili social. Un’iniziativa molto commovente che dimostra ancora una volta quanto il conduttore de L’Eredità fosse molto amato dal pubblico. In quell’occasione, però, ma anche l’anno precedente, la moglie Carlotta Mantovan non ha condiviso nulla sui media mantenendo il silenzio assoluto.

Con molta probabilità la donna vuole ricordare il padre di sua figlia Stella dentro il suo cuore oppure in privato. Quasi certamente non scriverà nulla su Instagram anche nella giornata odierna, che ricorrere il secondo anniversario della sua morte. La non iniziativa da parte dell’ex modella ha fatto discutere sul web.

La lunga carriera artistica di Fabrizio Frizzi

Per chi non lo ricordasse, Fabrizio Frizzi ha esordito nella televisione di Stato quando era ancora un 20enne. La Rai gli aveva affidato la tv dei ragazzi nel programma ‘Il barattolo’ nel 1980. Successivamente il professionista romano esordì con ‘Scommettiamo che’ al fianco della cara collega ed amica Milly Carlucci, ma anche L’Eredità.

Ha presentato per 15 anni Miss Italia, e proprio al concorso di bellezza, nel 2002 ha conosciuto la moglie Carlotta Mantovan e madre della piccola Stella. Ha condotto anche ‘Per tutta la vita’ con Romina Power e partecipato come concorrente a due talent, ovvero Tale e Quale Show di Carlo Conti e Ballando con le Stelle.