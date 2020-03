Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la verità sull’addio: “Lo ha lasciato da solo perché…”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati

Da qualche settimana Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono al centro del gossip per via della loro separazione. Dopo vari rumors circolati in rete finalmente è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. Anche se lo hanno fatto con un giro di parole, è evidente che tra l’influencer e il pilota della Moto GP non c’è più nulla. Ma per quale ragione si sono lasciati? A rivelare i motivi ci ha pensato Oggi il magazine diretto da Umberto Brindani.

A quanto pare tutto è partito quando l’ex di Belen Rodriguez è risultato positivo al test anti doping. Quindi, stando a quanto scritto sul periodico, l’ex protagonista di Uomini e Donne non gli sarebbe stata accanto come si deve. Infatti lo stesso sportivo di recente su IG ha lanciato una frecciatina alla sua ex: “Chi non ha esitato ad allontanarsi”.

Le ragioni della separazione

A questo punto si può dire che Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme solo dopo l’addio a Iannone. Sul magazine diretto da Umberto Brindani si legge che i cari amici dell’influencer e del pilota hanno riferito che tra i due è finita già da qualche tempo. Andrea lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo anti doping e l’ex corteggiatrice del Trono classico di U&D lo avrebbe lasciato solo ad affrontare questa complicata vicenda.

Successivamente l’ex compagno di Belen Rodriguez, attraverso un lungo post su Instagram aveva scritto: “Il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare se stessi e gli altri”. Quindi, lo sportivo ha misurato sé stesso ma anche quelli che gli sono stati vicino e chi invece non ha esitato ad allontanarsi.

Giulia De Lellis torna nel Lazio, quarantena con Andrea Damante?

Nelle ultime ore, attraverso un post sul suo account IG, Giulia De Lellis ha fatto sapere ai follower di aver stravolto la sua vita nell’ultimo periodo. In primis ha lasciato la Svizzera, precisamente Lugano dove si era trasferita nella villa di Andrea Iannone ed è tornata a Pomezia.

Lì, infatti vivono i suoi familiari. Inoltre, stando ai rumors l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe trascorrendo la quarantena da Covid-19 insieme al suo ex Andrea Damante, anch’esso rimasto single.