Belen Rodriguez rivela:”Quando mi sono fidanzata con Stefano copiavo Emma Marrone”

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate della televisione italiane. Negli ultimi mesi è stata spesso protagonista sulle copertine dei settimanali di gossip per il suo ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino.

I due, dopo diverse traversie, si sono ritrovati. In questo momento difficile la coppia sta vivendo insieme la quarantena con il figlio Santiago. Spesso attivi sui social dove condividono diversi momenti della loro quotidianità.

La bellissima argentina ha fatto alcune sorprendenti confessioni in una lunga intervista fatta sulla pagina social di Chi Magazine. Belen Rodriguez ha parlato di come si è comportata quando ha conosciuto Stefano De Martino. La showgirl ha raccontato quali sono i pregi e quali i difetti del marito. In chiusura spazio anche alla storia d’amore della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip.

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Negli ultimi anni Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati al centro del gossip in moltissime occasioni. I due si sono conosciuti nel 2012 mentre erano impegnati ad Amici. Nonostante entrambi fossero fidanzati, la bellissima argentina con Fabrizio Corona e il ballerino con Emma Marrone, tra i due è scoppiata la passione e nel giro di poche settimane si sono messi insieme.

Una notizia che sconvolge e intriga il mondo del gossip che comincia a seguirli da vicino. I due escono allo scoperto e sembrano felicissimi. L’anno seguente per loro è l’anno d’oro, nasce il figlio Santiago e il 20 settembre si sposano. Nel dicembre del 2015, però, tramite un comunicato stampa Belen Rodriguez fa sapere che i due hanno deciso di separarsi.

Nel 2016 è stato la bellissima showgirl è stata fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, relazione durata fino al 2018. Anche Stefano De Martino ha avuto una storia dopo la fine del matrimonio con Belen, si tratta di Giada Ambrosio. Dopo una lunga attesa, però, la showgirl argentina e il ballerino partenopeo si sono ritrovati. Si sono frequentati per alcune settimane prima di uscire allo scoperto e ora si dichiarano più innamorati che mai.

Le rivelazioni di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez in un’intervista rilasciata sulla pagina instagram di Chi Magazine ha raccontato alcuni dettagli curiosi della sua storia con Stefano De Martino. La showgirl, in particolare, ha parlato di quando ha iniziato la sua relazione con il ballerino.

Quando si sono conosciuti, ad Amici, lui era fidanzato con Emma Marrone. Non appena iniziata la loro relazione lei ha cercato di imitarla, di copiarla. Ogni qual volta stavano insieme lei continuava a cantare, nonostante Emma fosse una cantante, ha cercato di essere la migliore, agli occhi di Stefano, anche in questo settore.