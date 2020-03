Federico Rossi tradimento in vista? Paola Di Benedetto Gf vip 2020 nella bufera

Federico Rossi lontano da Paola Di Benedetto da mesi, tutti temono il tradimento ma lui stupisce i fans

Federico Rossi a un passo dal tradimento? Molti si chiedono se il cantante sia effettivamente ancora fedele a Paola Di Benedetto. I fans sanno che lui non è certo un santo e hanno temuto che probabilmente sia caduto in tentazione. Invece il cantautore ha deciso di non cedere.

Ora che è quasi alla fine del reality, molti si chiedono come si sta comportando il fidanzato di Paola fuori dalla casa. Lui però ha lanciato dei messaggi all’amata e in questo modo soltanto, ha avuto l’opportunità di far capire quello che davvero prova per lei senza cedere assolutamente alcun tipo di debolezza. I due sono separati dall’8 gennaio 2020 quando l’influencer è entrata all’interno della casa del Grande Fratello vip. Eppure nonostante questo, la loro storia d’amore sembra andare avanti a gonfie vele.

Federico Rossi e i messaggi a distanza per Paola

Paola Di Benedetto, all’interno della casa più spiata d’Italia aveva detto che in passato Federico Rossi l’aveva ferita e tradito. Lei aveva deciso di perdonarlo e era stata una scelta molto difficile. Aveva anche detto che non è che tutte le persone devono perdonare un tradimento, ma in questo caso lei aveva deciso di fare questo passo e di credere nuovamente nel suo amore e non se n’era pentita.

È una cosa molto difficile da fare, secondo lei, anche perché quando si viene traditi dalla persona amata è come se qualcosa dentro si spezzasse. Ora che è passato un po’ di tempo da quando i due sono separati, molti hanno temuto che Federico potesse cascarci nuovamente.

La dedica per la bella Paola

Federico Rossi a distanza di mesi di separazione della sua compagna, comunque continua a mandarle dei messaggi per confermarle quanto sia innamorato di lei. I fans lo seguono con molta attenzione per cercare di capire se è in procinto di tradire la compagna oppure no.

Invece, lui dimostra di sentire la sua mancanza e infatti, ultimamente le ha scritto un messaggio su Instagram dove dice che l’aspetta in modo che possono tornare a fare dei video stupidi insieme. Infatti, i due molto spesso pubblicano delle storie che fanno molto sorridere.

I loro siparietti sono particolarmente divertenti e loro sono sempre in mostra più belli ed innamorati che mai. Chi quindi avrebbe pensato che il cantante del Duo Benji e Fede fosse in procinto di sbagliare nuovamente con la sua compagna, dovrà ricredersi.