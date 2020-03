Grande Fratello Vip, Serena Enardu si confessa:”Pago vuole del tempo per capire”

Serena Enardu e Pago sono stati due dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore è stata al centro di polemiche e dibattiti. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, si è dichiarata non appena iniziato il reality e tale scelta ha destato molti dubbi.

In questo periodo di quarantena i due stanno insieme con il figlio di lei, con il quale Pago ha un fantastico rapporto. Nei giorni scorsi si è parlato molto del fatto che il fratello del cantante ha chiesto a Pago di non sposare Serena ma di pensarci bene.

Quest’ultima, intervistata da Il Giornale, ha fatto il punto della situazione. Un po’ a sorpresa Serena Enardu ha dichiarato che Pago si è voluto prendere del tempo. I dubbi del cantante, dopo la fine del reality, sono venuti a galla. Lei, secondo quanto rivelato, sta investendo in questa relazione tutto il suo entusiasmo.

Serena e Pago: la fine della storia e il ritorno di fiamma

Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale.

Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse. Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera.

Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. A poche settimane di distanza l’ex protagonista di Uomini e Donne ha avuto la possibilità di entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia. Questo, ovviamente, ha destabilizzato il cantante anche se quest’ultimo si è detto molto felice della situazione.