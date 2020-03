Il Paradiso delle signore trama 30 marzo: Federico fa una scelta, la zia si Silvia si sente male

La prossima settimana del Paradiso delle signore sarà scandito da eventi molto interessanti, nella giornata del 30 marzo, ad esempio, vedremo che casa Cattaneo sarà scossa da una notizia.

La zia di Silvia, Ernesta, sarà colta da un malore improvviso. Federico, invece, prenderà un’importante decisione in merito alle sue condizioni di salute. Gabriella ritornerà da Parigi e si troverà a dover fare i conti con Salvatore.

Trama 30 marzo: Federico sceglie di operarsi

Nel corso della puntata del 30 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella continuerà a stare a Parigi a causa della brutta influenza. Ad ogni modo, sarà comunque costretta ad organizzare il suo ritorno a casa. Lo stato d’animo della stilista, naturalmente, sarà alquanto instabile. Da un lato sarà molto felice per i risultati della sfilata, ma dall’altro si troverà a fare i conti con i suoi sentimenti.

Federico, invece, deciderà di sottoporsi alla seconda operazione nella speranza che l’esito sia diverso dal precedente. I suoi genitori, allora, incominceranno a darsi molto da fare per reperire la somma di denaro necessaria per poter consentire a loro figlio di fare l’intervento. La cifra da pagare sarà molto alta, pertanto, Silvia e Luciano dovranno fare dei grossi sacrifici per concedere al giovane Cattaneo una nuova possibilità.

Brutta notizia per i Cattaneo al Paradiso delle signore

Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 30 marzo, vedremo che Laura si cimenterà nel ruolo di venere. La fanciulla non è riuscita ad impressionare molto Clelia, tuttavia, la capocommessa dovrà ricredersi. Laura, infatti, darà prova di essere alquanto portata per tale lavoro e non solo. Riuscirà anche ad instaurare un ottimo rapporto con le sue colleghe riuscendo ad ottenere la loro fiducia e stima.

In casa Cattaneo, invece, giungerà una brutta notizia. Ernesta, zia di Silvia, avrà un malore e Luciano si precipiterà da lei per capire cosa sia successo. Gabriella e Salvatore, invece, si troveranno a dover fare i conti con i loro sentimenti. Nessuno dei due, però, sembrerà avere intenzione di fare un passo nei confronti dell’altro. Che la loro storia d’amore sia giunta in modo definitivo al capolinea?