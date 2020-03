Simona Ventura, dichiarazioni su Antonella Elia GF vip “sa essere cattiva e aggressiva”

Simona Ventura parla di Antonella Elia, ecco cosa rivela del suo rapporto con l’ex soubrette

Simona Ventura nella diretta del settimanale Chi ha parlato molto di quella che è la situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Intervistato dal giornalista Valerio Palmieri ha confermato l’intenzione di sposare il suo compagno Giovanni Terzi ed inoltre, ha detto che è molto innamorata di lui.

Nel corso della trasmissione ha parlato anche di Antonella Elia. La conduttrice ha commentato come sta vivendo un’avventura, la showgirl e ha raccontato che il carattere della donna è davvero molto particolare. Del resto, le due negli anni hanno avuto qualche problema e per questo Simona ha deciso di dire la sua opinione sul comportamento che l’ex valletta di Mike Bongiorno sta assumendo nella casa più spiata d’Italia.

L’opinione di Simona Ventura sul comportamento di Antonella Elia

Simona Ventura ha detto che Antonella Elia, secondo lei talvolta esagera. Ha detto che a Cuore e denari di Alberto Castagna nel 1994 e i due hanno litigato molto pesantemente e in quel momento la donna era stata molto cattiva e aggressiva. A distanza di 2 anni però la bella Antonella aveva chiesto scusa a Simona che ha voluto ricordare questo episodio.

In questo momento la conduttrice ha spiegato che è in quarantena insieme a tutta la famiglia e ha detto anche di aver seguito l’ultima puntata del Grande Fratello vip 2020, dicendo di essere rimasta molto colpita dal immagine di Antonella. Del resto Antonella nel corso della trasmissione anche detto che lei dice che si vergogna di quello che è. Questo fa capire che in realtà è una persona che sta facendo un grande lavoro su se stessa.

Il comportamento di Antonella in tv

Nella trasmissione sul settimanale Chi, Simona Ventura spiega che Antonella Elia si dimostra per quello che è. Pure se ha avuto problemi con Fernanda Lessa e Antonio Zequila, di certo è sempre stata in grado di difendere ed è bene che però si sottolineino gli aspetti positivi.

Il suo essere sincera, secondo la conduttrice, non ha voluto spiegare che il concorrente vanno sempre difesi ed è importante che emergano tutti gli effetti del loro carattere e che talvolta, bisogna fare in modo che ci siano gli sviluppi da prendere sotto controllo.