Andrea Iannone attacca Giulia De Lellis nella notte: “Non era vero amore” (FOTO)

Nel corso della notte appena trascorsa Andrea Iannone ha chiacchierato un po’ con i fan e non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina contro Giulia De Lellis. Alcuni utenti gli hanno domandato come stia vivendo questo periodo così delicato e se si sente solo.

Altri, invece, gli hanno domandato cosa reputa più importante nella vita, se i soldi o l’amore. Naturalmente, nel parlare di tutte queste cose, i riferimenti alla sua ex non sono mancati.

La fine della storia tra Andrea e Giulia

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è, ormai, volta al capolinea. L’influencer sembra addirittura abbia ricucito i rapporti con l’ex Damante, mentre il motociclista si sta dedicando alle sue moto e alla sua famiglia. Dopo la diffusione della notizia relativa alla loro rottura, sono trapelati anche i motivi che li hanno portati in questa direzione. Secondo quanto rivelato dal pilota di Moto GP, la colpa sarebbe della ragazza, la quale non gli sarebbe stata particolarmente accanto in un momento difficile.

Il protagonista ha fatto riferimento a quando ha scoperto di essere positivo ai test antidoping. Ad ogni modo, dopo aver fatto chiarezza sulle ragioni, il ragazzo ha sganciato qualche altra piccola bonba. In particolar modo, ha detto che in questo momento ha tutto ciò che gli serve e che desidera. Accanto a lui c’è la sua famiglia e le sue moto e non potrebbe stare meglio di così.

La frecciatina di Iannone alla De Lellis

In seguito, il motociclista ha spiegato quali sono le sue priorità nella vita. Nel caso specifico, ha detto di dare molta importanza alla famiglia, mentre un ruolo marginale ricoprono la fama e il successo. Inoltre, Andrea Iannone ha anche fatto capire che la storia con Giulia De Lellis non fosse vero amore.

Quando esso arriva, te ne accordi e non lo lasci scappare. Proprio per tale ragione, con l’influnecer sicuramente non c’è stato un sentimento reale. In ogni caso, Andrea non ha voluto rinnegare quello che è stato e il suo passato, anche se con le sue parole lo ha inevitabilmente fatto.