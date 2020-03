La vita in diretta, l’annuncio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano: “Chiuderemo perché…”

Nuova chiusura anticipata de La vita in diretta

Sono delle giornate strane anche per i programmi televisivi. Come è accaduto un paio di sere fa per l’intervento del Premier Giuseppe Conte, a che venerdì La vita in diretta ha anticipato la chiusura di circa 30 minuti. Quindi i padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno dovuto dare la linea allo Speciale Tg1.

Verso le 14, dopo essersi fatti trovare al centro dello studio i due professionisti hanno annunciato: “Anche oggi vi terremo compagnia per tutto il pomeriggio, ma finiremo un po’ prima, alle 18.00”. Per quale ragione questo cambio di programmazione?

Lorella Cuccarini e Alberto Matano cedono il posto alla preghiera del Papa

L’appuntamento con La vita in diretta sarà per lunedì prossimo. Infatti sabato nella stessa fascia oraria ci sarà Italia Sì con Marco Liorni, mentre il giorno successivo con Domenica In di Mara Venier e Da noi…A ruota libera di Francesca Fialdini. Mentre questa settimana il rotocalco condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha dovuto chiudere in anticipo.

Mercoledì scorso per la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri per comunicare le nuove pene per chi non rispetta le norme sul Covid-19. Mentre venerdì la soubrette romana ha detto: “Chiuderemo alle 18.00 perchè dopo Rai Uno trasmetterà la preghiera di Papa Francesco“.

Barbara D’Urso in diretta su Canale 5 per tre ore

La preghiera del Pontefice ha preso il via pochi minuti prima delle 18 ed è durata all’incirca un’ora, quindi è terminata intorno alle 19. Subito dopo è stata trasmessa una nuova puntata in replica De L’Eredità di Flavio Insinna. Mentre Canale 5 ha stravolto il palinsesto pomeridiano. Infatti il contenitore televisivo di Barbara D’Urso si è prolungato fino alle ore 20 per poi dare la linea al Tg5 della sera.

Quindi in modo straordinario non è andato in onda Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti per dare spazio ad un Speciale di Pomeriggio Cinque. Ovviamente anche sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori hanno assistito alla preghiera di Papa Francesco I.