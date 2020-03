Uomini e Donne: la lettera di Giulio Raselli a Giulia D’Urso:”Voglio un figlio”

Giulio Raselli è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il giovane, nei panni di tronista, ha fatto un lungo e tumultuoso percorso che l’ha portato ad iniziare una bellissima storia d’amore con Giulia D’Urso.

I due ora vivono la loro relazione lontani dalle telecamere ma molto attivi sui social, dove compaiono spesso sorridenti e felici. Entrambi in alcune interviste rilasciate in questi giorni, hanno raccontato di essere sorpresi dalla complicità che è nata tra di lor al di fuori dello studio del dating show di canale 5.

Giulio Raselli ha più volte ripetuto che si è lasciato travolgere da questa relazione. Dal suo punto di vista hanno bruciato le tappe ma per adesso è felice di ciò. L’ex tronista è talmente convinto della forza della loro relazione che in una lettera diretta alla sua attuale fidanzata, pubblicata settimanale Di Più, le chiede di diventare genitori, nonostante la giovane età di lei che ha solo 24 anni.

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne

Giulio Raselli è entrato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia. Nel percorso la ragazza si è concentrata particolarmente proprio su di lui e Manuel Galiano. Sono stati loro i protagonisti del momento più atteso quello della villa. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, ma anche di alti e bassi e incomprensioni, Giulio Raselli si è dovuto fare da parte visto che la scelta è ricaduta su Manuel.

La loro storia, però, è durata solo poche settimane facendo indiavolare il pubblico di Uomini e Donne. Per Raselli è arrivata l’esperienza a Temptation Island dove ha avuto la possibilità di farsi conoscere ancor meglio dal pubblico da casa. Subito dopo la possibilità di sedere sul trono più ambito d’Italia.

Nel suo percorso da tronista, come aveva annunciato sin dall’inizio, non si è risparmiato. Il giovane si è concentrato su Giulia D’Urso e Giovanna Abate, con le quali ci sono stati momenti molto romantici alternati ad altri di grande tensione. Alla fine di un percorso ricco di emozioni, Giulio Raselli ha scelto Giulia.

La lettera di Giulio Raselli a Giulia D’Urso

Come detto in precedenza, Giulio Raselli ha scritto una bellissima lettera a Giulia D’Urso pubblicata dal settimanale Di Più. L’ex tronista è felicissimo di come sta evolvendo la loro storia d’amore. Nonostante siano fidanzati da poco tempo è già pronto a metter su famiglia con la 24enne.

Giulio nella sua missiva sottolinea che è tutto perfetto che lui sente nel cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più e avere un figlio. L’ex tronista ammette che Giulia preferisce cambiare discorso quando si tratta l’argomento e che nutre dubbi rispetto a tale scelta.