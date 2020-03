Belen Rodriguez svela il momento preciso in cui ha capito di amare Stefano: “Da quella sera…” (VIDEO)

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha appassionato migliaia di fan. I due protagonisti, dopo essersi innamorati e sposati, ebbero una piccola crisi che li portò ad una separazione.

Una volta passato quel momento burrascoso, però, sono riusciti a ritrovare il sereno e da quel momento non si sono più separati. Ma qual è stato l’esatto momento in cui la showgirl ha realizzato di volere solo il ballerino al suo fianco? La modella lo ha svelato all’interno di un post su Instagram.

Il momento in cui Belen Rodriguez ha capito di amare Stefano

In queste ore, Belen Rodriguez ha pubblicato un post su Instagram dedicato a Stefano De Martino. La donna ha postato una foto ritraente suo marito e poi un video, risalente ad una vecchia puntata di Amici. In quell’occasione, Stefano ballò su di un brano molto commovente e diede il meglio di sé. Fu proprio in quell’esatto momento che la showgirl si rese conto che avrebbe voluto solo lui al suo fianco.

Quella puntata del talent show, però, è diventata storica anche per un’altra questione. In quell’occasione, infatti, il ballerino aveva appena lasciato Emma Marrone per tornare con la sua ex. La cantante salentina, allora, salì sul palco e cantò “Bella senz’anima” facendo un chiaro riferimento alla sua rivale in amore. Ad ogni modo, l’argentina non ha mai dato molto peso a quella performance in quanto il suo cuore e la sua mente erano solo per il padre di suo figlio. (Continua dopo il post)

La risposta di De Martino

Al di sotto di tale post di Belen Rodriguez è intervenuto anche Stefano, il quale si è limitato a pubblicare tre cuoricini. Naturalmente, è inutile dire che sono accorsi moltissimi fan per commentare la splendida dedica della showgirl. Dopo aver preso visione della splendida esibizione del ballerino, molti lo hanno esortato a tornare sul palco per ballare, dato che emanava un’energia pura.

Altri, invece, si sono lasciati scappare qualche piccola critica al programma, dicendo che l’edizione di quel tempo fosse molto meglio di quelle che sono venute in seguito. Ad ogni modo, al di là del programma, ciò che conta è l’amore indissolubile che unisce sempre di più la coppia e che tutti i follower hanno notato.