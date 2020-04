Francesca Tocca ha pubblicato un post con una frase che sembra proprio essere indirizzata a Valentin

Amici 19: tra Francesca e Valentin è davvero finita?

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi è stata coinvolta da un gossip particolare. Infatti, sui social c’era grande fermento per un’ipotetico flirt tra la ballerina professionista Francesca Tocca e il concorrente Valentin Alexandru Dumirtu. Lei era felicemente sposata con Raimondo Todaro, ma qualcosa nell’ultimo anno è andato storto.

A confessare ogni cosa è stato proprio Valentin che con un post lunghissimo e pubblico ha spiegato come sono andate le cose tra loro. Secondo la sua versione è stata lei a scrivere a lui durante la pausa natalizia, mentre era a casa dalla sua famiglia in Romania. Da quel momento si sono sentiti e poi visti ogni weekend perché lei gli ha detto di aver lasciato il marito ad ottobre. Tuttavia, era giunto alla conclusione di fare un passo indietro per la famiglia di Francesca.

Lei è stata colta alla sprovvista da questo gesto e lo si capisce dal fatto che stava continuando a pubblicare video romantici per Valentin. Poi ha tolto il segui su Instagram al ballerino e non ha più pubblicato nulla per giorni. Ma è davvero finita?

Francesca Tocca torna sui social, messaggio per Valentin?

Dopo giorni di silenzio, Francesca Tocca è tornata su Instagram con un post. La ballerina professionista ad una sua foto ha accompagnato una didascalia: “Dicono che c’è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c’era un tempo sognato che bisognava sognare“. (Continua dopo il post)

Le parole non sono sue, ma della canzone C’è tempo di Ivano Fossati. Ma a chi saranno riferite? Secondo alcuni utenti social potrebbe essere un messaggio per Valentin. Francesca ha superato la fine della loro storia o sta cercando di tornare insieme a lui?

La vicinanza di Giulia Pauselli

In tutto questo caos, c’è una collega di Francesca, Giulia Pauselli, la fidanzata di Marcello Sacchetta, che ha dimostrato la sua vicinanza in tutti i modi. Nelle ultime ore ha pubblicato anche un post per dirle che ci sarà sempre per lei utilizzando le parole della canzone La cura di Battiato. Voi che cosa ne pensate di tutta questa storia?