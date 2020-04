“Come travolto da un lutto…”: Carlo Conti, la confessione sul suo futuro in televisione

Carlo Conti parla del suo futuro in televisione

Nel nuovo numero del magazine TV Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista a Carlo Conti. Il conduttore toscano a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è stato costretto a sospendere la nuova edizione de La Corrida dopo solo due puntate.

Il professionista fiorentino dovrebbe tornare sul piccolo schermo a settembre con Tale e Quale Show ma ancora è tutta un’incognita per quello che sta accadendo.

Purtroppo né lui è nemmeno la Rai sanno quando poter programmare i nuovi palinsesti, tuttavia l’uomo ha voluto dire una cosa importante. “È un’incognita, è un’incognita quando si ritornerà, noi come saremo, come sarà cambiato il modo di fare televisione. È come quando sei travolto da un lutto. Cambi per un po’ poi piano piano ritorni alla normalità ma ci vorrà del tempo”. Poi ha detto che per l’umanità ritornerà la stessa, l’uomo riprenderà il suo cammino normale con i suoi difetti.

Il motivo del rinvio de La Corrida

Come accennato prima il programma dedicato ai dilettanti allo sbaraglio è stato uno dei primi ad essere sospesi per il Coronavirus. A differenza di Amici di Maria De Filippi che ha continuato la programmazione, la trasmissione di Carlo Conti è impossibile realizzarla senza la presenza del pubblico.

Quest’ultimi, infatti, attraverso gli applausi o pentole è coperchi giudicano le performance dei concorrenti. Il professionista Rai spera molto di recuperarlo in futuro anche se al momento è tutto un’incognita. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore toscano ha detto di aver lasciato L’Eredità per trascorrere molto più tempo a Firenze insieme alla moglie e il figlio.

Tale e Quale Show 2020 a settembre

Nel corso della lunga intervista per TV Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha parlato anche della stagione televisiva 2020/2021. Il professionista fiorentino ha affermato che la nuova edizione di Tale e Quale Show dovrebbe prendere il via a settembre ma al momento non ci sono certezze. Una delle concorrenti potrebbe essere Francesca Manzini, imitatrice e volto di Striscia la Notizia.