V Wars cancellata: la serie tv con Ian Somerhalder non convince

Ian Somerhalder aveva deciso di essere protagonista di un’altra serie di vampiri dopo The Vampire Diaries ma il nuovo progetto non ha convinto. Ecco che cosa è successo

Netflix cancella V Wars: flop della serie con Ian Somerhalder

Ian Somerhalder ha raggiunto il successo per i ruoli interpretati in varie serie tv. Ricordiamo Lost nella quale interpretava Boone Carlyle, oppure Smallville in cui era uno dei cattivi. Ma il ruolo che lo ha reso più popolare è stato quello di Damon Salvatore in The Vampire Diaries. La serie si è conclusa dopo 8 stagioni e tutti sono rimasti affascinati da quel vampiro millenario profondamente malvagio che poi ritrova la sua umanità.

A sorpresa, e con grande gioia da parte dei fan, Ian ha deciso di intraprendere un altro progetto. Anche questa volta avrebbe avuto un ruolo da protagonista e anche questa volta la serie era incentrata sui vampiri. Si tratta di V Wars, una serie che è stata rilasciata su Netflix lo scorso 5 dicembre.

La prima stagione è composta da 10 episodi. Ian, nonostante sia immerso nel mondo dei vampiri, questa volta interpreta il medico Luther Swann. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo dei protagonisti, la serie non ha convinto Netflix che ha deciso di cancellarla.

La delusione del cast

V Wars è stata annunciata ad aprile 2018, per poi essere girata tra giungo e ottobre 2019 in Ontario e a Toronto, in Canada. Ian Somerhalder ha prodotto e diretto alcuni episodi. Con lui sul set c’erano anche Adrian Holmes, Peter Outerbridge, Kyle Harrison Breitkopf, Jacky Lai e Kimberly-Sue Murray.

L’annuncio di Netflix della cancellazione della serie è arrivato il 30 marzo, quando tutto il cast era già pronto per la seconda stagione. Invece, a sorpresa, il finale della prima stagione sarà anche il finale di serie. Voi l’avete seguita? Trovate giusta questa cancellazione?

Il calendario Netflix

A fronte di alcune decisioni drastiche, come la cancellazione di serie tv appena dopo la prima stagione, Netflix continua ad offrire molto ai suoi abbonati. In passato ha accontentato i fan di diverse serie tv salvandole dalla cancellazione (come nel caso di Lucifer, divenuto un vero e proprio caso sul web). Sulla piattaforma streaming non ci sono solamente serie tv, ma anche film, documentari, anime e tanti prodotti originali (Clicca qui per il catalogo completo del mese di aprile 2020).