“Sappiamo dov’è Ylenia e chi la nasconde”. Nuovi indizi sulla figlia di Al Bano

Continuano le ricerche sulla figlia di Al Bano e Romina

Ancora una volta si ritorna a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa il 31 dicembre 1993. Allora la ragazza aveva 24 anni e all’improvviso di lei nessuno ha saputo più nulla.

In tutto questo tempo non si è mai capito cosa le sia accaduto e a distanza di 26 anni la coppia sembra non arrendersi nel ritrovarla. In particolar modo sua madre che proprio pochi giorni fa,sfogliando un vecchio album di ricordi si è commossa ed emozionata nel rivederla da bambina.

Nel corso di tutti questi anni molte sono state le segnalazioni sul suo ritrovamento. In particolar modo il giornalista Roberto Fiasconaro ha realizzato su Ylenia tre libri dedicati proprio al suo misterioso allontanamento. In questi tre opuscoli ci sono tutti i dati ufficiali inerenti al caso ed anche dichiarazioni ufficiali rilasciate dalla famiglia Carrisi. Inoltre sono presenti anche interviste di membri della polizia di New Orleans che lasciano aperta ancora una speranza.

Ylenia Carrisi si è davvero rifugiata in un convento?

Ylenia Carrisi sparì proprio nella città statunitense, dove soggiornava in un albergo del posto insieme ad un suo amico. Si tratta di un certo Aleksander Masekela, che ha avuto problemi di droga e di violenza inferta sulle donne.

Gwen Guggenheim, il capo indagini è convinto che la ragazza abbia assunto una nuova identità e che sia rinchiusa in un convento greco-ortodosso. L’uomo afferma di essere a conoscenza di indizi molto importanti che confermerebbero dove si trovi attualmente Ylenia, ma purtroppo a causa delle indagini non può parlare.

Inoltre, in questo famoso convento non è possibile nemmeno mandare gli inquirenti a cercarla in quanto per la Carrisi non c’è nessun procedimento penale. A lasciare ancora di più con il dubbio Al Bano e Romina, Frate Samuel, centralinista della struttura religiosa.

Il 2 gennaio 1994, il monaco ha affermato che sparì da lì una giovane donna, che lavorava come giardiniera: “Era molto turbata, se ne andò in tutta fretta. Disse di volere andarsene in Asia”. Infine,