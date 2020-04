Bianca Guaccero, reagisce così agli insulti molto pesanti a Pronto Detto Fatto

Bianca guaccero, anche lei prova un modo per tenersi occupata durante la quarantena

Bianca Guaccero, sta trascorrendo la quarantena proprio come tutti gli italiani, tra la casa, famiglia, lavoro. Sta facendo più possibile per tenersi occupata e per tenere occupati anche i suoi follower, che le scrivono sui social che vederla in tv manca.

Eppure la presentatrice di Bitonto ha trovato una valida alternativa da proporre al pubblico. Si tratta di un nuovo programma che va in onda su Instagram. Si chiama Pronto Detto Fatto ed ha come protagonisti i quiz, i giochi e tanti tutorial. È possibile seguirlo già da martedì 24 marzo e va in onda dalle ore 14 sul profilo ufficiale del programma Rai2.

Bianca Guaccero lotta per la difesa delle donne

Bianca Guaccero in diverse puntate ha “ospitato” parecchie donne che hanno avuto modo di parlare della violenza verbale sui social. Proprio questi sono il mezzo di comunicazione che chiunque in questo periodo sta usando. D’altronde è il modo migliore, il più efficace, il più rapido per accorciare, dimezzare le distanze.

Proprio Facebook, Instagram, WhatsApp ci permettono di avere anche un contatto visivo seppur distaccato con le persone che ci mancano. Per cui secondo la conduttrice è stupido fare di mezzi di comunicazione importanti, mezzi di violenza che possono fare tanto male.

Una delle sue ultime ospiti è stata Nicole Rossi che ha raccontato che dopo la sua esperienza a Pechino Express su Instagram sono aumentati i commenti negativi, le offese, le cattiverie. Recentemente Si è anche accorta, e per questo ha denunciato, che qualcuno ha preso le sue foto.

Dopo averle rubate, sono state caricate su una pagina e sotto la foto Si sono raggruppati tutti coloro che volevano offenderla senza alcun motivo. Ha letto davvero di tutto. La maggior parte delle persone l’hanno accusata di mostrarsi sempre nuda, quindi se è oggetto di critiche, di accuse di violenza verbale, un po’ se la cerca. Questo è quello che se ne deduce.

Leoni da tastiera che nella realtà non oserebbero aprir bocca

La donna afferma però di non capire e soprattutto non condividere questo modo di vedere le cose. Chi dice questo, probabilmente pensa anche che se si è vittima di violenza è perché si indossa la minigonna. Questo non vuol dire nulla, a lei piace il suo corpo, vuole mostrarlo, non per questo si è giustificati a fare violenza fisica su lei o chi come lei.

La questione interessa Molti personaggi famosi, dato che a quanto pare secondo il giudizio comune basta essere una persona appartenente al mondo della TV per dovere abbassare il capo e accettare qualunque cosa.

Bianca così difende la ragazza, anzi la categoria delle donne dicendo che se gli italiani si trovassero di fronte lei o la Rossi probabilmente nessuno avrebbe il coraggio di dire quanto scritto sui social perché la maggior parte di queste persone sono semplici leoni da tastiera.