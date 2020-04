“Me ne vanto…”: Elisa Isoardi mostra con orgoglio il suo difetto fisico [FOTO]

Elisa Isoardi in pausa con La prova del cuoco per la pandemia di Covid-19

Da circa un mese Elisa Isoardi è a casa sia per l’emergenza Covid-19 ma anche perché i vertici di Viale Mazzini hanno temporaneamente sospeso La prova del cuoco. Quindi la professionista piemontese trascorre il tempo a fare compagnia ai suoi numerosi follower realizzando delle dirette dove cucina oppure rispondendo alle loro richieste.

Qualche tempo fa l’ex fiamma di Matteo Salvini ha postato una foto sui social network mostrando con orgoglio un suo piccolo difetto fisico del quale lei stessa se ne vanta. Di cosa si tratta?

Elisa Isoardi orgogliosa del suo piccolo difetto fisico: ecco quale

Nella foto citata prima Elisa Isoardi si è mostrata in primo piano. I follower più cattivi, però, oltre a complimentarsi con lei le hanno fatto notare che ha una piccola qualcuno ha notato gobbetta sul suo naso. Ma non è finita qui, infatti hanno voluto infierire contro la conduttrice de La prova del cuoco dicendole che lo ha anche bello lungo.

Ovviamente la professionista lombarda non è rimasta a guardare replicando con eduzione e classe, pregi che la contraddistinguono, alle critiche ricevute su Instagram. Ma cosa è accaduto di preciso? (Continua dopo il post)

La critica di un utente web: la risposta della conduttrice piemontese è da manuale

Sotto alla foto di Instagram che ritrae Elisa Isoardi di profilo, un utente web le ha scritto il seguente commento: “Che canappia!”. Il termine, nel dialetto bolognese, vuol significare un naso abbastanza grosso ed imponente. La risposta della conduttrice del cooking show di Rai Uno è stata immediata: “E me ne vanto!”.

Dimostrazione che la professionista Rai non è ricorsa alla chirurgia estetica per togliere la piccola gobba e che è tutta al naturale. Con molta probabilità altri personaggi dello spettacolo se lo sarebbero rifatto per apparire perfetti sul piccolo schermo. Mentre la Isoardi non vuole assolutamente cambiare la propria identità apprezzando sia i suoi tanti pregi ma anche i difetti.