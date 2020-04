“Tenere duro…”: Sabrina Salerno atomica, la vertiginosa scollatura infiamma il web [FOTO]

Sabrina Salerno si mostra col chiodo e scollatura profonda

Nonostante il periodo poco felice per l’emergenza Covid-19, la bella Sabrina Salerno non smette mai di sorridere continuando a stupire tutti coloro che la seguono sui social network. La soubrette ligure che sta trascorrendo la quarantena a Venezia con le persone care sta contando i giorni da quando siamo rinchiusi in casa. Nelsuo ultimo post la 52enne si è mostrata con un outfit davvero aggressivo ma nello stesso tempo anche sensuale.

Nello specifico ha un chiodo di pelle con una scollatura generosa, un paio di stivali e un leggins super aderenti e neri. A corredo di questa immagine la Diva degli Anni Ottanta e Novanta ha scritto il seguente messaggio: “Con alti e bassi .. 29esimo giorno .. ma sempre con il sorriso!!”. Alcuni seguaci le hanno scritto che non riescono più a rimanere a casa, pronta la sua replica: “Bisogna tenere duro”. (Continua dopo il post)

La quarantena della soubrette ligure

Sabrina Salerno come il resto degli italiani è stanca di questa quarantena, ma per il bene nostro è giusto rispettare le regole imposte dal Governo. Quindi, per ammazzare il tempo la 52enne si diletta tra i fornelli a preparare delle leccornie per il figlio e il compagno.

Ovviamente la vita sedentaria ci costringe ad accumulare del peso, quindi la soubrette ligure fa molta attività fisica in giardino e ultimamente ha cambiato la sua dieta, ovvero mangiando molta frutta e verdura di stagione.

I progetti che Sabrina Salerno ha dovuto rinviare per il Coronavirus

Come gran parte dei personaggi dello spettacolo anche Sabrina Salerno aveva dei numerosi impegni per il 2020. Ricordiamo che la cantante ed attrice genovese è reduce dalla doppia ospitata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Una sera ha affiancato il conduttore Amadeus come valletta, mentre nella seconda, sul palco dell’Ariston ha cantato dopo 30 anni il brano ‘Boys’. La donna aveva in progetto anche una serie di concerti in giro per l’Europa e voleva realizzare in Italia un programma tutto al femminile.