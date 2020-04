Schiuma antincendio per la strada: pompieri alle prese con “incidente”

Le forze dell’ordine sono in allerta in questo momento, data la situazione un po’ difficile che stiamo vivendo in larga scala. L’episodio che però ha coinvolto questi vigili del gioco inglesi, per fortuna, è stato dovuto ad un incidere casuale, che non ha avuto per fortuna riscontri negativi.

Le autorità sono infatti state allertate per della schiuma antincendio per la strada che invadeva come un fiume in piena tutto il manto stradale. Le immagini sono state subito immortalate e postate su twitter. Ma cosa sarà realmente accaduto

Secondo quanto spiegato anche dai tabloid inglesi, i pompieri in Gran Bretagna hanno risposto ad una chiamata d’emergenza effettuata in una zona industriale. Al lodo arrivo hanno trovato dei galloni di schiuma ignifuga. La Yate Fire Station è rimasta allibita.

Industria “in pericolo”: schiuma antincendio per la strada

L’episodio della schiuma antincendio per la strada ha lasciato senza parole alcuni pompieri in Gran Bretagna. Questo ultimi sono stati allertati dall’impianto d’emergenza di una proprietà industriale per far fronte a una situazione insolita. C’era infatti la fuoriuscita di oltre 30 litri di schiuma ignifuga. Il manto stradale era completamente coperto. Non c’era nemmeno un centimetro sgombro. La situazione è sfuggita di mano agli addetti della fabbrica, i quali non hanno potuto sopperire alla cosa in autonomia.

Il racconto dei pompieri

La Yate Fire Station ha riferito che gli equipaggi hanno risposto alla chiamata d’emergenza in quanto allertati da un sistema di protezione antincendio. L’allarme si è attivato per puro caso, e nel mentre i pompieri giungevano sul posto sono stati rilasciati più di 30 galloni di schiuma.

Dalle foto della scena della schiuma antincendio per strada pubblicate sul profilo twitter della caserma, pare di avere a che fare con una gigantesca piscina di schiuma all’esterno dell’edificio.

Il tweet tranquillizzante dei pompieri

“Abbiamo contribuito a isolare il sistema, tutta la schiuma era contenuta sul posto”, ha twittato la stazione dei pompieri. Ancora non è noto il motivo per cui sia scattato l’allarme. Sicuramente in fabbrica, per fortuna, non c’erano situazioni che richiedevano l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione si è risolta comunque nel giro di poche ore. Ma il manto stradale era davvero bianco, come fosse pieno di neve.