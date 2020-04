“È una cosa orribile…”: Silvia Toffanin nella bufera, la decisione su Verissimo crea polemiche

L’iniziativa di Verissimo non piace al popolo del web: è polemica

Da un paio di settimane, dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria di Covid-19, Mediaset ha deciso di mandare in onda le migliore interviste realizzate da Silvia Toffanin a Verissimo. Purtroppo al momento non sappiamo quando tornerà lo storico rotocalco di Canale 5 con le storie inedite, tutto dipenderà dall’andamento della pandemia.

Sabato scorso a Verissimo – Le storie, un’antologia con le interviste più significative dell’ultima stagione, oltre a Gerry Scotti, la conduttrice vicentina ha intervistato il cantante albanese Ermal Meta. Ma a colpire l’attenzione degli utenti di Twitter è un dettaglio all’inizio della trasmissione. Di cosa si tratta?

Utenti di Twitter si scagliano contro il programma del sabato pomeriggio di Canale 5

La seconda puntata in replica di Verissimo – Le Storie si è aperta con una sigla inedita. Il brano ‘Imagine’ interpretato da un coro virtuale composto dai personaggi che fanno parte del mondo della musica e dello spettacolo. A quanto pare il loro intento era quello di infondere speranza al vasto pubblico di Canale 5.

Ma qualche utente web su Twitter non la pensa come coloro che l’hanno mandato in onda. Infatti si sono scagliati contro Silvia Toffanin e gli autori della trasmissione del sabato pomeriggio. Infatti sul noto social network sono apparse le seguenti lamentele: “Quanta ipocrisia… Ma poi dobbiamo combattere un virus non la guerra”; “Hanno pure stonato, era meglio non fare niente…”; “Una cosa orribile”.

Tante critiche ma anche molti complimenti per Verissimo ed Ermal Meta

Oltre alle critiche al programma e all’iniziativa dei cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo, sono arrivati anche dei complimenti per Verissimo. Infatti sabato scorso il programma condotto da Silvia Toffanin si è piazzato in trend topic per l’intero pomeriggio.

Molti utenti sui vari social network sono rimasti particolarmente colpiti dell’intervista al cantautore albanese Ermal Meta dicendo che le sue parole colpiscono sempre il cuore. Nonostante sia in replica, il contenitore televisivo Verissimo riesce ad ottenere lo stesso degli ascolti strepitosi.