Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la verità sul divorzio: avrei dovuto capirlo subito che…

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati tra le coppie più invidiate dello spettacolo. La loro separazione è arrivata improvvisamente nel 2017 e nessuno dei due ha mai rivelato il vero motivo dell’addio.

La coppia, infatti, ha deciso di mantenere il riserbo sopratutto per amore del figlio Natan Falco e evitare un assalto mediatico. Intanto, però, Flavio ed Elisabetta nel corso degli anni hanno rilasciato diverse dichiarazione e attraverso le loro parole si è capito qualche piccolo dettaglio sul loro divorzio.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore un’amore vero e passionale

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati ufficialmente a dicembre 2017. Una scelta difficile ma indispensabile sopratutto per amore del loro figlio. La coppia ha cercato di gestire il tutto molto tranquillamente per evitare traumi e dolore a Nathan Falco. Sul reale motivo della loro separazione, non si sono mai espressi evitando di rispondere alle domande dei giornalisti.

Eppure in un’intervista da Mara Venier a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che tra tutte le donne che ha avuto il proprietario del Billionaire lei è stata l’unica che lo ha davvero amato. “Attorno a lui troppe donne false , forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c’è un po’ di tutto, un po’ di circo”. ha affermato. Parole molto forti che hanno lasciato intendere un tradimento da parte di lui.

La verità sull’addio della coppia