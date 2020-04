Capra bloccata sul cavalcavia: vigili del fuoco la salvano

La polizia e i vigili del fuoco hanno risposto alla chiamata di un cittadino per salvare una capra bloccata sul cavalcavia. L’episodio in questione ha avuto luogo nello stato di New York. Pare che l’animale fosse fuggito verso la strada, ed è andato a conficcarsi tra le travi sospese sotto il ponte.

Capra bloccata sul cavalcavia: la dinamica dei fatti

La polizia di Stato di New York ha riferito che sia agenti di polizia, sia alcuni vigili del fuoco di Maynard hanno effettuato un intervento mercoledì pomeriggio dopo alcune segnalazione. Dalle telefonate ricevute si parlava di una capra bloccata sul cavalcavia sulla Route 49 a Marcy.

Ad accorgersi dell’animale a piede libero per le strade della città, una donna. Quest’ultima aveva notato la capra in piedi nell’erba vicino all’uscita della Route 49 West verso la Marcy-SUNY Parkway. Per evitare che potesse fuggire e creare danni a sé e agli altri, la signora aveva tentato di avvicinarsi all’animale, ma quest’ultimo era fuggito a zampe levate sotto il ponte.

La donna ha deciso dunque di rivolgersi ad un agente dei vigili del fuoco di Maynard, che vive lì nei paraggi, il quale ha provato ad impedire la fuga della capra, ma l’animale riuscì a entrare nelle travi di sostegno sotto il ponte. Risalendo dunque la parte inferiore del ponte, si era bloccata sul cavalcavia, da cui rischiava di cadere.

L’intervento delle autorità: scattate alcune foto

Il vigile e la donna hanno dunque richiesto l’intervento delle autorità. In loco si è dunque recato un camion a pioli dei vigili del fuoco di Whitesboro per collaborare con la polizia di stato già giunta poco prima sul posto. I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere la capra bloccata sul cavalcavia, ma questa ha tentato di nuovo di scappare. Per evitare la cattura, infatti, l’animale è riuscirà a divincolarsi correndo fuori da sotto il ponte.

Le autorità hanno colto l’occasione nel momento della fuga per riuscire a catturare la capra e restituirla al suo proprietario. Nel frattempo sono state immortalate alcune scene salienti della capra bloccata sul cavalcavia, e sono state pubblicate sul canale ufficiale Facebook della Polizia dello Stato di New York.