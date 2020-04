Naike Rivelli senza pudore, arrampicata come un lampadario: décolleté e lato B in bella mostra [FOTO]

Naike Rivelli contro Pechino Express

Nelle ultime ore Naike Rivelli è tornata a tuonare sui social facendo delle pesanti accuse. In questo caso non c’entra nulla Barbara D’Urso o Chiara Ferragni. Stavolta la 45enne si è scagliata contro Pechino Express, il docu-reality di Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca.

Secondo la figlia di Ornella Muti, il programma è tutto boicottato dagli autori e dalla produzione. Stando alle parole della modella, cui ha partecipato anni fa, si conosce sin da subito qualche coppia sarà eliminata e chi vincerà alla fine. Quindi ha consigliato il pubblico di non seguire questi format perché è tutto un imbroglio. Parole abbastanza forti che hanno sollevato un polverone mediatico. Arriveranno le repliche dei diretti interessati.

La quarantena della figlia di Ornella Muti

Nel frattempo Naike Rivelli continua la quarantena nella sua casa di campagna in Piemonte. Insieme a lei il compagno e la madre Ornella Muti. Quest’ultima spesso è chiamata a scattare le foto che la 45enne puntualmente posta su Instagram e alcune volte si rende partecipe anche dei contenuti social.

Di recente, ad esempio la modella ha postato uno scatto e una clip molto simili. Nello specifico si vede la Rivelli che si arrampica vicino al soffitto di una camera con la testa infilata all’interno di un paralume. Ovviamente la donna è in topless e con paio di mutandine striminzite. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli semi nuda appesa come un lampadario: complimenti e polemiche

Naturalmente l’iniziativa social di Naike Rivelli ha scatenato nuovamente la fantasia di tutti coloro che la seguono su Instagram, circa 260 mila follower. Oltre a ricevere migliaia di mi piace e complimenti per la sua forma fisica, sono arrivate anche delle critiche.

Molti utenti, infatti, sono stanchi di vederla sempre mezza nuda in giro per casa mentre altri le hanno consigliato di recarsi in un bravo specialista appena terminerà la quarantena. In tutto questo la 45enne lascia correre le critiche proseguendo sempre per la sua strada. Ecco il video in questione: