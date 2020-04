Oroscopo 15 aprile 2020 di tutti i segni: Pesci in netta ripresa, Sagittario davanti un bivio

L’Oroscopo del 15 aprile 2020 è molto propizio per i nati sotto il segno dei Pesci, cimentatevi in nuove conoscenze. Il Sagittario, invece, si troverà a fare i conti con una decisione importante. Toro e Acquario alla ricerca del cambiamento, ma meglio andare cauti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Secondo l’Oroscopo del 15 aprile il Sole continua ad essere nel vostro segno, ma la quadratura con la Luna farà emergere le vostre emozioni. Vi troverete a fare i conti con due aspetti della vostra personalità, uno più emotivo, l’altro più razionale. La buona riuscita degli eventi che riguarderanno il lavoro e l’amore dipenderanno solo dal giusto equilibrio che saprete dare a queste due sfere opposte.

Toro. Questo è sicuramente un momento di grandi cambiamenti, sia in amore sia nel lavoro. Sarete molto concreti e con i piedi ben piantati per terra. Alcune relazioni potrebbero vedere il capolinea, mentre altre potrebbero passare allo step successivo. Non indugiate, Urano vi darà la forza di raggiungere i vostri obiettivi.

Gemelli. Le relazioni che nasceranno in questo periodo saranno destinate a grandi cose. Anche dal punto di vista lavorativo potrebbero arrivare importanti conferme. Sarete carismatici e persuasivi. Se avete a cuore un progetto, ma attendete il benestare di qualcuno che è al di sopra di voi, oggi è il giorno giusto per farsi avanti.

Cancro. Dopo un periodo di incertezze e di dubbi, specie dal punto di vista lavorativo, le cose cominceranno a migliorare. Ad ogni modo, è importante dare tempo al tempo, per questo, cercate di volare basso. Grandi conferme arriveranno anche in amore. La vicinanza di un partner vi darà la giusta carica per rialzarvi dopo la burrasca degli ultimi tempi.

Leone. La stasi in amore e nel lavoro non è certamente una cosa che i nati sotto questo segno gradiscono. Purtroppo, però, questo è il momento di fermarsi e di recuperare le forze. Le storie in crisi da parecchio tempo vedranno nella giornata di oggi un punto di svolta, sia in positivo sia in negativo. Siate cauti nel lavoro, specie se avrete a che fare con nuovi collaboratori.

Vergine. Dopo giorni parecchio altalenanti comincerete a sentirvi un po’ meglio. Specie la sfera del lavoro, che era quella che vi aveva dato più problemi di recente, comincerà a proporvi nuove ed interessanti collaborazioni. L’unica raccomandazione è quella di prestare molta attenzione alle persone con cui avrete a che fare. Non è tutto oro quello che luccica.

Previsioni astrologiche del 15 aprile fino ai Pesci

Bilancia. L’Oroscopo del 15 aprile svela che sarete messi un po’ sotto pressione sul lavoro. Ad ogni modo, avrete la situazione sotto controllo ed è bene che lo palesiate. Specie i liberi professionisti assisteranno ad una rinascita. Qualche piccola incomprensione in amore potrebbe far calare il vostro umore.

Scorpione. Un po’ di nervosismo accompagnerà la vostra giornata, pertanto, chi vi sta attorno farebbe bene a trattarvi con molta cautela. Propizio il lavoro per chi è alla ricerca di un cambiamento. Oggi potrebbero arrivare delle risposte o delle proposte interessanti, cercate di agire con calma e tranquillità.

Sagittario. Siete esuberanti e travolgenti, specie nel lavoro. Il momento appare propizio per lanciarsi in nuove progetti e darsi un’opportunità in più per emergere. Chiuderete una storia che non vi soddisfa più da tempo. Questo è il momento di fare un bilancio importante sui rapporti. Più che cercare continue certezze dal partner chiedetevi se è questo ciò che volete realmente.

Capricorno. In questo momento sarete travolti da mille pensieri. La Luna in congiunzione a Giove vi darà la carica che sembravate aver perso nell’ultimo periodo. Avrete voglia di darvi da fare e di costruire un futuro solido basato sul fare il lavoro che amate. State facendo grosse evoluzioni in questo senso e, molto presto, prenderete importanti decisioni.

Acquario. Saturno in congiunzione con Plutone vi farà sentire come leoni in gabbia. Da un lato sentirete il bisogno di cambiare e realizzare tutti i progetti che avete in mente, ma dall’altro ci sarà Saturno a reprimere tutto. Onde evitare di implodere in voi stessi, cercate di accettare le limitazioni che vi sta imponendo la vita e studiate un piano per venirne fuori più forti di prima.

Pesci. Potrete vedere andare via un amore, ma sbocciarne uno nuovo. In questo giorno sarete particolarmente produttivi in campo lavorativo. Specie se avete avviato un’attività di collaborazione con qualche vostro parente le cose potrebbero andare meglio del previsti. Ottimo periodo per fare nuove conoscenze.