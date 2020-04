Il Segreto, spoiler spagnoli: Raimundo potrebbe salvarsi, Marta incinta

Nelle nuove puntate della soap opera Il Segreto, Raimundo versa in gravi condizioni e Francisca ha rinunciato a curarlo, pensando così di alleviare le sue sofferenze. Tuttavia, Emilia non si arrenderà e chiederà a Matias di aiutarla nel suo piano per salvare il padre, visto che uno specialista sembra avere una cura sperimentale che potrebbe fare al caso suo. Marta invece, capirà di essere incinta.

Il Segreto, anticipazioni: Marta aspetta un bambino

Nelle prossime puntate della soap, che in Italia vedremo tra qualche mese per via della differenza di programmazione, vedremo Manuela assistere ad un malore di Marta, ma la giovane lo attribuirà alla stanchezza.

Intanto, Pablo non sarà ancora tornato a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Marta, il giorno seguente, sarà costretta ad interrompere la colazione per un nuovo malessere. A quel punto, la giovane sarà certa di aspettare un bambino. Don Ignacio verrà poi a sapere che Urrutia è a Puente Viejo, non nascondendo una certa preoccupazione.

Nelle nuove puntate de Il Segreto inoltre, Matias e Marcela saranno in ansia per quanto sta succedendo tra Emilia e Francisca, in disaccordo per quanto riguarda le cure da riservare a Raimundo. I due non sanno ancora che a mettere le due donne l’una contro l’altra è stata Isabel. Tomas invece informerà sua madre che il caposquadra è stato picchiato selvaggiamente ma che è fuori pericolo.

A proposito di battaglie e di lotte contro l’oppressione della classe operaia, vedremo Alicia recarsi a La Puebla per sostenere Julio Barreiros, al quale vorrà chiedere di perorare la causa di suo padre, detenuto ingiustamente. La giovane rivoluzionaria però, riceverà una brutta notizia. Huertas infatti, metterà al corrente la sua famiglia di un attacco a La Puebla nel quale Barreiros ha perso la vita.

Emilia ha un piano per salvare suo padre

Continuando con le anticipazioni della soap Il Segreto, sappiamo che Tomas, saputo dell’attacco a La Puebla, si metterà subito alla ricerca di Don Filiberto. Il giovane non sa che il religioso è in mano alla setta degli Arcangeli, che sta terrorizzando il paese. Si scoprirà però che quanto accaduto alla Puebla è opera loro. Tomas non riuscirà ad avere notizie di Alicia e sarà costretto a tornare a casa, in quanto la situazione è troppo pericolosa.

Per fortuna, Alicia farà ritorno a casa sana e salva e tutti tireranno un sospiro di sollievo. Infine, gli spoiler de Il Segreto svelano che Emilia troverà uno specialista in grado di curare Raimundo, ma è necessario un ricovero in ospedale. Francisca sarà contraria e così la Ulloa chiederà aiuto a Matias.