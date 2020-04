GF Vip, Pasquale Laricchia si sfoga: ‘La mia eliminazione? Ha influito Barbara Alberti’, poi parla del televoto e degli altri concorrenti

Pasquale Laricchia ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua eliminazione, delle coppie e dei concorrenti del GF Vip. Ecco tutte le sue dichiarazioni

GF Vip: Pasquale Laricchia si sfoga sul reality

Pasquale Laricchia aveva partecipato alla versione classica del Grande Fratello molti anni fa. Ma, in occasione del ventennale del reality, la produzione ha deciso di richiamarlo, con altri ex concorrenti come Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Pasquale, quindi, ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma dopo poche settimane è stato eliminato.

Pasquale ha rilasciato un’intervista radiofonica al programma di Giada Di Miceli Non succederà più e ha parlato a lungo del reality. Ha detto di essere stato davvero lusingato dalla chiamata, anche se non è soddisfatto del suo percorso che, secondo lui, non è nemmeno iniziato.

Come il suo collega Salvo Veneziano, Pasquale pensa che il televoto non sia del tutto equo. Una volta bisognava telefonare e pagare e chiamavano persone adulte. Adesso si può votare tramite i social e secondo Pasquale tutto si basa sulla popolarità sul web ma questo non corrisponde alle preferenze da casa.

Pasquale parla dei suoi ex coinquilini

Secondo Pasquale, comunque, a influire molto sulla sua eliminazione è stata la frase pronunciata da Barbara Alberti. La scrittrice ha detto che “ha una faccia da assassino, uno così sicuramente potrà fare del male alle donne“. Barbara è una personalità importante e se dice una cosa ha una certo peso. Tuttavia, secondo l’ex gieffino, non sono mai arrivate scuse per una frase così infelice e inopportuna e questo l’ha molto deluso.

Per lui, inoltre, doveva assolutamente vincere Patrick, suo grande amico. Per lui è stato davvero un concorrente, basandosi solo su dinamiche interne alla Casa. Altri, invece, come Paola Di Benedetto, hanno approfittato del gossip e di storie personali per emergere.

Giudizio negativo anche su Antonio Zequila, sicurissimo di vincere, con un ego spropositato. Dubbi, invece, sulla coppia formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Pasquale li sostiene, ma crede anche che al di fuori della Casa le cose siano molto diverse. La sua opinione, però, è stata del tutto positiva per Pago e Serena. Secondo lui la tv ha enfatizzato molto e Pago si è distratto, ma in realtà si amano davvero molto. Voi che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Pasquale?