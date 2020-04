Oroscopo 22 aprile 2020 di tutti i segni: Sagittario molto teso, Ariete in ascesa

L’Oroscopo del 22 aprile 2020 denota una certa tensione nei nati sotto i segni dello Scorpione e del Sagittario. Il Leone potrebbe trovare rifugio nel partner, mentre il Cancro farebbe bene a fermarsi un attimo per recuperare la forma fisica e mentale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Continua la vostra fase di ascesa. Sarete sempre più ricchi di energie e di voglia di concretizzare progetti importanti. Sarete testardi e caparbi, cose che in questo momento rappresentano la vostra arma vincente. Interessanti novità in ambito lavorativo, un po’ tese le situazioni in famiglia.

Toro. L’Oroscopo del 22 aprile per i nati sotto questo segno è ambivalente. Da un lato, infatti, ci saranno nuove opportunità che si presenteranno sul vostro cammino. Dall’altro lato, però, sarete un po’ incerti e poco determinati sul da farsi. Forse è il momento di fermarvi un attimo e fare chiarezza, sia tra i sentimenti sia per quanto concerne la vita lavorativa.

Gemelli. È veramente un peccato per voi Gemelli il fatto che non possiate uscire di casa. Proprio in questo periodo avete una carica erotica e un’intraprendenza che difficilmente vi è capitato di avere. Ad ogni modo, cercate di non perdere questa occasione e puntate tutto sui rapporti online. Per le coppie, invece, forse è giunto il momento di procedere allo step successivo.

Cancro. È da giorni, ormai, che state vivendo una fase di blocco. Gradualmente le cose andranno verso un miglioramento, ma sarà opportuno andare con cautela. Cercate di non prendere decisioni affrettate nel corso di questa giornata ma, soprattutto, fate il possibile per evitare le liti con il partner.

Leone. Il leone si trova in una fase di risalita, tuttavia, nella giornata odierna potrebbe tornare a farvi visita un po’ di nervosismo. La vicinanza del partner o di una persona a cui tenete tanto, però, potrebbe aiutarvi ed allontanarvi dall’avere un crollo emotivo. Siate cauti nel lavoro e non date peso a ciò che qualche collega potrebbe dire di voi.

Vergine. Novità in vista, specie dal punto di vista lavorativo. Sapete bene che il posto in cui vi trovate adesso non è quello che farà parte di voi per tutta la vita, pertanto, apprendere questa consapevolezza vi farà guardare alla vita con occhio diverso. Nella giornata odierna vi faranno visita un po’ di pensieri e di ricordi che potrebbero generarvi un po’ di malinconia.

Previsione astrologiche 22 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi cercate di dedicare un po’ di spazio a voi stessi. In questi giorni vi siete trascurati e questo non fa affatto bene né allo spirito né alla mente. Le piccole tensioni in amore, finalmente, lasceranno il posto a qualche conferma in più. Cercate di essere un po’ più pazienti e pacati anche nei confronti della famiglia.

Scorpione. Continuerete ad essere irascibili. Vi trovate sul filo del rasoio ed ogni piccola cosa, seppur banale che sia, vi potrebbe far perdere le staffe. Onde evitare di dare luogo a spiacevoli discussioni, cercate di dedicarvi un po’ a voi stessi e alla cura del vostro corpo. Questo è il momento di fermarsi un attimo ed aspettare che passi la bufera.

Sagittario. Vi trovate al centro di una contingenza di eventi contrastanti. Piccole scaramucce in famiglia potrebbero sfociare in qualcosa di più grave se non saprete tenere a bada la lingua. Anche l’amore potrebbe risentire di questo stato d’animo litigioso. Nel lavoro, invece, potrebbero presto arrivare buone notizie.

Capricorno. Nella testa vi stanno frullando moltissime idee, tuttavia, sarete frenati dall’incidenza di Giove nel vostro segno. L’Oroscopo del 22 aprile denota un po’ di stanchezza dal punto di vista fisico. Riposatevi e accettate l’idea che non potete fare tutto e subito. Se state lavorando ad un progetto importante abbiate pazienza.

Acquario. La guerra non è finita, ma a partire da oggi ci sarà una risalita. Saturno nel segno vi renderà realisti e un po’ avversi alle regole rigide. Il periodo burrascoso che avete vissuto, e state vivendo ancora adesso, vi ha condotto verso un calo della vostra autostima. Non lasciate che questo accada. Recuperate le forze perché presto ci saranno novità.

Pesci. Le storie che vanno avanti da parecchi anni potrebbero attraversare una fase di stallo. In questo periodo sarete particolarmente suscettibili e irrazionali. Basterà davvero poco a farvi perdere la pazienza. Fino a quando Nettuno non lascerà il vostro segno non riuscirete a guardare le cose con razionalità. Un po’ di tensioni anche nel lavoro.