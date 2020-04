Oroscopo del 24 aprile 2020: cambiamento importante per Vergine, cautela per Sagittario

L’Oroscopo del 24 aprile 2020 è molto favorevole per l’Acquario, che finalmente può realizzare un progetto. Sagittario deve essere cauto in amore. Grandi cambiamenti all’orizzonte per i nati sotto il segno della Vergine.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Mercurio nel segno porterà a buone novità e opportunità specie nella sfera del lavoro. Sarete astuti e sagaci, qualità che vi ricompenseranno sicuramente. La sfera emotiva, invece, potrebbe avere qualche battuta d’arresto. Le storie consolidate andranno avanti, ma quelle in crisi da un po’ vanno decisamente revisionate.

Toro. Momento propizio per i sentimenti. Molte relazioni di coppia si troveranno a fare delle scelte importanti, mentre per i single potrebbe esserci un nuovo amore all’orizzonte. Sia Sole sia Luna si trovano nel vostro segno e, specie l’ingresso di quest’ultima, favorirà la sfera affettiva e il bisogno di lasciarvi coccolare. Abbastanza tranquilla anche la vita lavorativa.

Gemelli. L’Oroscopo del 24 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli preannuncia un po’ di preoccupazioni. Nella giornata di oggi potreste sentirvi un po’ in ansia per qualche persona a voi cara. Non lasciatevi sopraffare dai pensieri. Cercate di prendervi una pausa e dedicarvi ad attività che siano in grado di liberare la vostra mente. Avete mai pensato allo yoga?

Cancro. Continuano ancora alcuni problemi sul lavoro. Non vi sentite particolarmente appagati in questo periodo, tuttavia, è normalissimo considerando la situazione. In amore, invece, la situazione è in netto miglioramento. Nella giornata di oggi potreste riscoprire un vecchio amore o cimentarvi in nuove conoscenze.

Leone. Oggi sarete in grado di sfoderare la vostra arma migliore, l’intelligenza. Questo vi aiuterà a gestire alcune questioni lavorative, ma anche alcune situazioni amorose. Naturalmente, prima di ufficializzare l’uscita dal tunnel, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo, ma i miglioramenti cominceranno a farsi sentire. Occhio alle vostre finanze.

Vergine. Siete pronti e carichi per affrontare una nuova avventura? Se no, fate di tutto per prepararvi perché presto ci potrebbe essere un grosso cambiamento all’orizzonte. Dopo settimane di reclusione, presto sarà il momento di cambiare aria. Ottime opportunità anche dal punto di vista lavorativo.

Previsioni 24 aprile 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Vi sentite un po’ repressi e insoddisfatti, sia in amore che nel lavoro. Cercate di ritagliare un po’ di tempo per riflettere sul vostro futuro e su ciò che volete davvero. Anche se il tuo stato d’animo non sarà dei migliori, lea fortuna è dalla vostra parte, starà solo a voi, però, capire come fare per sfruttare la situazione.

Scorpione. Dovete tenere duro ancora per un po’, perché il peggio sta gradualmente passando. Cercate di evitare discussioni inutili e di non lasciarvi sopraffare dalle provocazioni. Molto presto ci sarà un netto miglioramento, specie in amore e per quanto riguarda i vostri progetti di vita. Continuate a badare alla vostra forma fisica.

Sagittario. Attenzione in amore. Il fine settimana potrebbe portarvi qualche discussione. Le storie in crisi potrebbero trovare un punto di svolta definitivo. A partire dalla prossima settimana, invece, ci sarà una ripartenza per quanto riguarderà la sfera lavorativa. Tuttavia, il vostro stato psicofisico non è al top, quindi meglio essere prudenti.

Capricorno. In questo periodo avete avuto qualche piccola perplessità. C’è stato un evento che ha turbato il vostro equilibrio e vi ha posto dinanzi una scelta. Tranquilli, l’Oroscopo del 24 aprile denota la presenza del Sole in buona posizione e questo vi darà quella carica in più. Sarete più propositivi e risoluti.

Acquario. Qualcosa si sta smuovendo, sia in amore sia nel lavoro. Specie tra qualche settimana potreste essere coinvolti in un nuovo progetto professionale che vi gratificherà parecchio. La vita di coppia, invece, procederà a gonfie vele e anche le amicizie saranno sempre più consolidate. Se fino a questo momento era meglio essere prudenti, ora è giunta l’ora di portare a termine qualche obiettivo.

Pesci. Ottime opportunità dal punto di vista lavorativo. Si sta smuovendo qualcosa e non potrete che esserne entusiasti. Ad ogni modo, lo stesso non può dirsi in amore. Potreste riscontrare qualche piccolo problema di coppia, che sarebbe il caso di risolvere quanto prima. Siate meno emotivi e più razionali.