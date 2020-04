Brutte notizie per La vita in diretta, stop per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: ritorna Caterina Balivo

Torna Vieni da me di Caterina Balivo

Un paio di mesi fa, causa emergenza sanitaria per il Covid-19, molte trasmissioni televisive della Rai e Mediaset sono state sospese. Ovviamente questo ha comportato lo stravolgimento dei palinsesti sostituendoli con delle repliche o format di informazione. Ma dal 4 maggio 2020, con l’inizio della Fase 2, Caterina Balivo tornerà in onda con il suo Vieni da me. Ad annunciarlo ci ha pensato il portale Blogo.

Quindi la conduttrice napoletana si riapproprierà della fascia oraria fin’ora occupata dalla prima parte de La vita in diretta, condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Qualche giorno fa la Balivo, attraverso una diretta Instagram con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, aveva confessato di piangere ogni giorno per questa situazioni sperando di tornare presto alla normalità. Nel frattempo la 40enne ha creato un nuovo format sui social, My Next Book.

La vita in diretta torna alla programmazione originaria

Quindi da lunedì 4 maggio 2020 La vita in diretta saluterà la prima parte tornando alla programmazione originaria, ovvero quella delle 16:50. Il contenitore di Rai Uno andrà in onda dopo la serie Il Paradiso delle Signore 4 per poi cedere la linea al game show L’Eredità. Ricordiamo che in questi due mesi il contenitore di cronaca e spettacolo è stato trasmesso in versione allungata occupandosi esclusivamente dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Una prima parte che occupava la fascia oraria che va dalle 14 alle 15:45, la stessa che apparteneva a Caterina Balivo con Vieni da me. Nelle ultime settimane l’ex volto del Tg1 e la collega romana sono riusciti a risollevare gli ascolti del programma, battendo in alcuni casi anche la concorrenza formata da Barbara D’Urso col suo Pomeriggio Cinque.

Torna anche L’Eredità di Flavio Insinna

Stando a quanto riportato dal sito Blogo, oltre a Vieni da me di Caterina Balivo, dal prossimo 4 maggio dovrebbe ritornare anche un altro pilastro di Rai Uno. Stiamo parlando de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna.

A quanto pare quest’ultimo riprenderà le registrazioni dalla prossima settimana e quindi dal prossimo mese si sfiderà ancora una volta con Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Mediaset manderà in onda le puntate inedite?