Andrea Iannone ha dimenticato Giulia De Lellis grazie a lei

Andrea Iannone e Cristina Buccino potrebbero essere la nuova coppia social

Andrea Iannone, dopo la storia iniziata e terminata nel nulla con Giulia De Lellis potrebbe avere trovato la sua nuova fiamma in Cristina Buccino. Non è stato detto nulla dai diretti interessati, nessuna dichiarazione ufficiale, nessun annuncio nemmeno sui social, Ma gli appassionati di gossip sono riusciti a fare dei rapidi calcoli e trovare degli indizi inequivocabili.

Si parla in particolare di tre indizi che dimostrerebbero che i due stanno insieme. Questo vorrebbe dire che si sono visti durante il periodo della quarantena. Dato che dopo lo stop alla gara di Andrea a causa dell’accusa di doping, lui si è trasferito in Svizzera. Il ragazzo vive lì ormai da un anno e Cristina potrebbe averlo raggiunto presso la sua dimora.

Andrea Iannone, Ecco le prove che dimostrano la presenza di Cristina a casa sua

Andrea Iannone e Cristina Buccino potrebbero essere fidanzati e le prove che dimostrano quanto detto sono in particolar modo 3. La condivisione di una storia di Andrea, una canzone che si intitola Cristina, seguita da tante emotion e delle smancerie, che in genere le nuove coppie si scambiano soltanto nel primo periodo. La seconda è una rivelazione che ha a che fare con gli spostamenti di Cristina che si sarebbe recata recentemente in Svizzera violando le regole della quarantena.

Infine una terza prova ha a che fare con delle foto che sono state pubblicate da Cristina, che ritraggono una parte della casa di Andrea, la stessa che ha mostrato Giulia tanto tempo fa in foto e storie pubblicate su Instagram. Insomma sembrano essere tante coincidenze, anzi non proprio coincidenze ma fatti reali. Andrea quindi ha dimenticato Giulia, così come Giulia ha dimenticato lui.

Giulia De Lellis criticata sui social

La ragazza Infatti è ritornata con Andrea Damante, perdonandolo per i vari tradimenti. È stata subito attaccata dal pubblico social che l’ha accusata di tenere solo ed esclusivamente alla notorietà, di voler far parlare di sé in qualunque modo, anche mettendoci il cuore. È passata sopra dei tradimenti che aveva più volte detto che non avrebbe mai perdonato.

Invece l’ha fatto. Lei ha spiegato che le cose si sono svolte in un modo tale da farle superare l’angoscia, il dolore del momento. Ha dimenticato tutto, scelto di andare avanti perché ha capito di amare Andrea e di non avere reali motivi per non fare un secondo tentativo. Qualora le cose dovessero andare male a soffrire sarebbe comunque sempre e soltanto lei. Ma i follower non sembrano volerla perdonare. Niente da ridire invece sulla probabile storia tra Andrea e Cristina.