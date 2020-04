Tina Cipollari tuona: “I corteggiatori di Gemma sono truffatori e maniaci” Maria fa chiarezza (VIDEO)

Oggi è andato in onda l’ultimo appuntamento di questa settimana con il nuovo format di Uomini e Donne. Come al solito si è parlato di Giovanna e Gemma, ma ad animare la puntata ci sono stati soprattutto dei commenti di Tina Cipollari sui corteggiatori della Galgani.

Ricordiamo che la donna sta ricevendo moltissime richieste e lettere romantiche da parte di uomini misteriosi. Tuttavia, le parole che talvolta le scrivono sono così forti al punto da far sorgere dei sospetti. l’opinionista, infatti, ha svelato cose per cui è stato necessario un intervento da parte di Maria.

Il balletto sensuale di Gemma per i suoi corteggiatori

Nella puntata odierna del talk show, Giovanna ha chiacchierato di nuovo con Sammy e Alessandro cercando di chiarire le cose specie con il primo. Dopo aver dedicato un piccolo blocco alla questione, però, la conduttrice ha passato la parola alla Galgani, la quale si è cimentata in un ballo super sensuale. La dama ha fatto il suo ingresso nella casetta con un succinto tubino nero e degli stivali alti fino alle ginocchia.

Ad un certo punto si è sdraiata sul divanetto ed ha dato luogo ad una performance davvero esilarante. I suoi corteggiatori sono rimasti estremamente soddisfatti dal ballo, ed hanno cominciato a mandare messaggi subliminali a Gemma, a quel punto Tina Cipollari ha sbottato. L’opinionista ha definito truffatori tutte queste persone che si stanno mettendo in contatto con la donna in quanto è impensabile che possano pensare davvero tutto quello che scrivono. (Continua dopo il video)

Lo sfogo di Tina Cipollari

La collega di Gianni Sperti, inoltre, ha posto l’accento su di una questione molto interessante, ovvero, per quale ragione tutte queste persone non si sono fatte avanti prima? Perché hanno deciso di aspettare di essere tutelati da un monitor per dichiararsi alla dama bianca? Per Tina Cipollari esistono due possibilità, la prima è che i corteggiatori di Gemma la stiano prendendo in giro, mentre la seconda è che siano dei maniaci.

A quel punto, è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice, attraverso il microfono ha spiegato che, in realtà, prima che queste persone abbiano la possibilità di interagire con la protagonista, vengono controllate. La redazione, infatti, provvede ad accertarsi che non si tratti di individui poco raccomandabili.