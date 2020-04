Antonella Clerici e la quarantena tra i boschi

In questo periodo di quarantena Antonella Clerici è tornata a cucinare. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco, ogni giorno alle 12 e spesso anche il pomeriggio, si collega in diretta Instagram con degli chef che hanno lavorato con lei.

La professionista Rai ha trovato il tempo anche per rilasciare una lunga intervista per il magazine Nuovo, parlando di Vittorio Garrone, ma anche di un devastante lutto che l’ha colpita un po’ di tempo fa. Ricordiamo che l’artista lombarda da circa tre anni vive in una villa tra i boschi del Piemonte insieme a Maelle, il nuovo compagno e la figlia di quest’ultimo.

Il grande rimpianto della conduttrice Rai

Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, Antonella Clerici ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni inattese. La professionista lombarda, infatti, non ha parlato solo del suo lavoro, ma anche della vita privata. In particolare si è soffermata su qualcosa che le è accaduto diverso tempo fa che la fa stare ancora male.

Si tratta di un gravissimo lutto e ne ha parlato alle domande ‘rimpianti’. A quanto pare il suo più grande rimpianto è quello di non aver avuto la possibilità di salutare un compagno di scuola che si era ammalato e che è che poi è venuto a mancare.

Antonella Clerici e la grande voglia di tornare in televisione

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista del magazine Nuovo, Antonella Clerici ha messo da parte questo argomento, parlando del suo lavoro. La professionista ha affermato che non vede l’ora di tornare sul piccolo schermo con un suo programma. Ai lettori del settimanale ha detto che le manca moltissimo parlare quotidianamente col suo pubblico. Per caso ha intenzione di presentare un programma di cucina?

Giorni fa si parlava di una possibile cancellazione de La prova del cuoco di Elisa Isoardi con un nuovo cooking show. Al momento si sta godendo la vicinanza delle persone che ama, quindi in televisione la rivedremo con molta probabilità a settembre 2020.