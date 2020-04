Mario Giordano chiede scusa a tutti: “Dovevo avere una reazione più forte”

Mario Giordano torna a parlare delle frasi di Vittorio Feltri

Durante la scorsa puntata di Fuori dal Coro, programma in onda su rete 4 e condotto da Mario Giordano, uno dei suoi ospiti si lascia andare a delle dichiarazioni completamente inadeguate. Parliamo del giornalista Vittorio Feltri. A seguito di queste affermazioni il giornalista del canale Mediaset chiede pubblicamente scusa e fa un appunto.

La frase incriminata di Vittorio Feltri

Durante la diretta di Fuori dal Coro, viene chiamato in causa il direttore di Libero Vittorio Feltri. Dopo averlo annunciato, Mario Giordano gli passa la parola e, l’ospite inizia a parlare della situazione che sta attraversando il nostro paese.

Forse per eccesso di zelo il discorso si fa spinoso e, attaccando il presidente della regione Campagna De Luca, Feltri fa una affermazione agghiacciante: “Io credo che i meridionali in molte cose siano inferiori”. Nello studio cala il gelo e Mario Giordano viene colto alla sprovvista. Cerca in qualche modo di medicare una frase che ha portato il direttore di Libero sulla graticola.

Questa affermazione, oltre ad essere stata condannata immediatamente da tutte le fazioni politiche e da innumerevoli Vip. Su questa, inoltre, l’Ordine dei giornalisti sta valutando l’ipotesi di far partire una denuncia a carico di Vittorio Feltri per “danno d’immagine’.

Le scuse di Mario Giordano ed il tweet chiarificatore

“Visto che qualcuno me lo chiede ribadisco ciò che avevo già detto in trasmissione (per essere più chiaro): sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. E’ lontano anni luce da ciò che penso“.

Queste sono le parole che Mario Giordano ha scritto su un tweet per spiegare il suo rammarico per non aver condannato immediatamente le affermazioni di Vittorio Feltri. Precisa inoltre che ospiterà comunque il direttore di Libero lasciandolo parlare anche se la sua posizione riguardo a determinati argomenti, è esattamente opposta.

Per rafforzare le sue scuse ha poi postato un video su Youtube dove si augura di non aver vanificato l’impegno di tutta una puntata a causa di una frase: “Non vorrei che questa cosa detta da Feltri facesse passare in seconda piano tutto il nostro lavoro e battaglia che conduciamo da tempo con la nostra trasmissione. Abbiamo sollevato e portato alla luce di tanti problemi. Feltri è un grandissimo giornalista, ma ha detto una cosa fuori dal mondo”.