Chiara Ferragni senza mutande su Instagram: Fedez le abbassa i pantaloni in diretta (FOTO)

Chiara Ferragni e Fedez stanno intrattenendo i fan in questo periodo di quarantena con video e foto davvero esilaranti, come quelli in cui l’influencer è completamente senza mutande.

Entrambi si stanno divertendo a farsi degli scherzetti reciproci, che divengono virali in pochissimi minuti sul web. Ad ogni modo, stavolta pare che il rapper abbia davvero esagerato.

Fedez fa finire Chiara senza mutande

In quest’ennesima domenica di quarantena, Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi un po’ all’attività fisica, ma poi è finita per mostrarsi a tutti senza mutande. La fanciulla era intenta ad allenarsi sul tapis roulant, cosa davvero rara considerando la sua pigrizia quando si tratta di allenarsi. Ad ogni modo, ad un certo punto Fedez ha posizionato il cellulare in modo che l’inquadratura ricadesse su di loro ed ha provveduto a mettere in pratica il suo scherzo.

Il rapper si è avvicinato alla sua donna e da dietro l’ha abbracciata sotto le note della canzone del Titanic. La Ferragni, però, ha provato a svincolarsi dalla presa al punto che il marito è stato costretto a mollare la presa. Nell’allontanarsi, però, il cantante ha afferrato i pantaloncini che indossava la sua donna e ha finito per tirarli giù denudando completamente la fanciulla. (Continua dopo la foto)

La Ferragni si vendicherà?

Nel bel mezzo del video, quindi, Chiara Ferragni è rimasta senza mutande. Tuttavia, allo scopo di non rendere eccessivamente esplicito il contenuto, i due protagonisti hanno provveduto ad oscurare le parti intime della vittima dello scherzo. Di burle sui profili della coppia ce ne sono davvero molte. Particolarmente esilarante, ad esempio, è stato anche quello in cui Fedez ha finto di tagliare una ciocca di capelli alla sua donna.

Lei, credendo che il suo compagno di vita stesse facendo sul serio, lo ha minacciato di tagliargli le parti intime. Dopo questo ennesimo colpo basso, dunque, è molto probabile che l’influencer stia progettando una pesante vendetta contro suo marito. Insomma, nonostante il periodo sia davvero molto particolare e difficile i due vip stanno facendo di tutto per trovare il modo di divertirsi e divertire anche i follower.