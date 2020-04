Buon compleanno Ilary, i dolci auguri di Francesco Totti (Foto)

Compleanno speciale per Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, sta trascorrendo questa giornata speciale in compagnia della famiglia, circondata da tanto amore. La ragazza, per il suo 39esimo compleanno, ha ricevuto un augurio molto speciale da Francesco Totti che ha deciso di dedicare a sua moglie un post speciale direttamente su Instagram.

Non importa, dunque, che questo compleanno trascorra differentemente da tutti gli altri. Una giornata in quarantena ma quel che conta è la sostanza delle cose. Il messaggio di Totti è certamente ricco d’amore e comprende una foto insieme alla sua amata Ilary e un paio di parole con cui le esprime tutti i suoi migliori auguri. Un post che fa il giro del web e che diventa, in breve tempo, virale. Eccolo.

Francesco Totti, un augurio speciale

Francesco Totti, complice la quarantena, è diventato un po’ più “social” rispetto ad alcuni mesi fa. Le pubblicazioni su Instagram, ad esempio, sono più frequenti. Lo abbiamo visto, ad esempio, in una foto che lo ritrae con la figlia Chanel che, tra l’altro, ha un’incredibile somiglianza con Ilary Blasi.

“Auguri amore mio.. Buon compleanno” ha scritto Francesco Totti su Instagram. A corredo una bellissima foto in cui i due coniugi sorridono felici. Il post è entrato da subito nel cuore delle migliaia di followers del Pupone che vi hanno visto tanta dolcezza e tanta semplicità. A prevalere è indubbiamente l’amore che tra i coniugi Totti sembra essere forte e speciale come il primo giorno.

Tifo da stadio

Il post di Francesco Totti è diventato virale già dopo pochissimi minuti dalla sua pubblicazione. La reazione dei fans, ovviamente, non si è fatta attendere e si compone di una serie di messaggi entusiasti che si allineano agli auguri per la bellissima Ilary. Testi come “Auguri Capitana”, “Auguri bellissima Ilary”, o “Auguri siete bellissimi” sono stati tantissimi e continuano, ogni minuto ad arrivare.

Insomma, un tifo da stadio nel vero senso del termine. Un tifo per una coppia che sin da subito è entrata nel cuore dei fans e che, di certo, vi rimarrà a lungo. Il compleanno di Ilary, dunque, trascorrerà in totale armonia come ognuno merita, circondata dall’amore e dalla certezza che il pubblico, al di là dell’assenza momentanea, la ama moltissimo. Non ci si può che unire agli auguri per la bellissima Ilary.