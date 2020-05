“Sono sola soletta…”: Anna Falchi da infarto, la scollatura vertiginosa mostra il suo décolleté [FOTO]

Anna Falchi stuzzica i suoi follower su IG

La bellissima Anna Falchi, anche se non è presente sul piccolo schermo come un tempo, ha un discreto seguito su Instagram. Infatti il suo profilo personale conta oltre 400 mila follower che quotidianamente hanno la possibilità di vedere i post della nota attrice e anche interagire direttamente con lei.

Nelle ultime ore l’ex fiamma di Rosario Fiorello è tornata a postare sul social mettendo uno scatto sensuale dove la protagonista è la sua scollatura vertiginosa. La donna ha specificato al popolo del web di essere sola soletta nella sua stanzetta. “Sola soletta nella mia stanzetta …baci a tutti i miei followers”, è questa la breve didascalia associata all’immagine citata.

La nota attrice si mostra con una scollatura da capogiro

Dopo la foto che la mostrava in vestaglia e con le reggi calze, Anna Falchi ha infiammato il web con una nuova foto bollente. In questo periodo di quarantena per il Covid-19 la nota attrice trascorre il tempo a chattare coi follower, rispondendo alle sue domande e realizzando anche delle dirette Instagram.

Nelle ultime ore l’ex valletta di Sanremo ha pubblicato un contenuto dove presenta una maglia con una scollatura da capogiro. La donna ha preferito farsi vedere con un filo di trucco facendo esaltare la sua bellezza e i suoi lineamenti. Inoltre, per ringraziare tutti coloro che la seguono ha voluto mandare loro un bacetto. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto di Anna Falchi

La nuova iniziativa social di Anna Falchi ha suscitato tanto interesse da parte dei seguaci. Infatti quest’ultimi ogni giorno aspettano con trepidazione dei contenuti da parte della loro beniamina. La foto descritta prima ha ottenuto la giusta ricompensa, infatti in poco tempo ha raggiunto i venti mila mi piace e centinaia di interazioni.

Naturalmente alle parole della Falchi sono arrivate le risposte degli utenti. Gran parte di loro, infatti, hanno fatto sapere alla donna dei loro sogni di non essere da sola perché ci sono loro a farle compagnia.