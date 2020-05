‘Io e te qualche anno fa…’: Antonella Clerici triste, la foto nostalgica commuove i fan

Antonella Clerici ricorda il suo amatissimo Oliver

In questi giorni la quarantena ha scatenato in tutti un forte senso di malinconia e angoscia. A quanto pare è accaduto lo stesso anche ad Antonella Clerici. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco nelle ultime ore ha avuto un momento di grande nostalgia e ha postato uno scatto del suoi caro amico a quattro zampe che purtroppo non c’è più.

Nella foto in questione si vede il suo Oliver disteso sul pavimento con lei accanto che lo accarezza. Un’immagine ricca di emozioni e tanti ricordi. Infatti, Antonella Clerici e il cagnolino hanno vissuto insieme per ben 15 anni. Quando è venuto a mancare lo ha annunciato in diretta non riuscendo a trattenere le lacrime. A distanza di tempo, da una vecchia scatola di ricordi, Antonellina ha trovato questa foto amarcord e non ha potuto fare a meno di condividerla con i propri seguaci.

La conduttrice augura buon 1 maggio a tutti

Antonella Clerici negli ultimi giorni ha avuto dei momenti di grande nostalgia, infatti sul suo account Instagram sono apparsi dei messaggi legati a quello che stiamo vivendo. Poche ore fa, ricordando la festa dei lavoratori che si festeggia il primo maggio, ha voluto augurare a tutti una buona giornata.

Visto il delicato momento che stiamo attraversando, il lavoro oggi è veramente uno dei problemi principali per gli italiani e Antonella Clerici più di una volta ha invitato tutti a non perdere la speranza e a non mollare.

La nuova vita ad Arquata Scrivia

Antonella Clerici come tutti continua la sua quarantena a casa. Da circa due anni si è trasferita ad Arquata Scrivia e lì insieme a Vittorio Garrone e alla piccola Maelle ha iniziato una nuova vita. Una vita lontana dal caos e dalla routine della città, riscoprendo l’amore per la natura e per gli animali. Da sempre la conduttrice è amante dei cani e anche dei cavalli. Infatti, ha anche una scuderia e ha trasmesso la sua passione alla sua bambina.

Antonella Clerici vista l’impossibilità di uscire e la sospensione di molti programmi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta utilizzato i social network. Attraverso il proprio profilo Instagram tiene compagnia ai suoi follower e ogni giorno pubblica ricette che fanno davvero gola a tutti.